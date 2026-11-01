Легендарный Skoda Kodiaq привезли в Россию — теперь он дешевле Haval и «Волги»

Skoda Kodiaq, один из наиболее практичных семейных кроссоверов с безупречной репутацией среди россиян, начали поставлять в Россию по альтернативным схемам из Китая. Рестайлинговая модель первого поколения доступна в наличии и под заказ. Стоимость автомобиля начинается от 3 300 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Для сравнения, обновленный «китаец» Haval Dargo со 200-сильным двигателем стоит минимум 3 499 000 рублей. Цены на Jaecoo J8 с 249-сильным турбомотором начинаются от 4 330 000 рублей. Volga K50, являющийся аналогом Geely Monjaro, с учетом значительной скидки при оплате наличными обойдется минимум в 3 999 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Во Владивостоке новый Skoda Kodiaq китайской сборки предлагают привезти под заказ за минимальные 3 300 000 рублей. Автомобиль представлен в переднеприводной комплектации Luxury. В ее оснащение входят 18-дюймовые легкосплавные диски, отделка салона эко-кожей, кожаный мульти-руль с перфорацией, цифровая «приборку» диагональю 10,25 дюйма, медиасистема с 12-дюймовым сенсорным дисплеем, бесключевой доступ, кнопка запуска двигателя и другие опции.

Все «китайских» Kodiaq первого поколения, включая эту версию, оснащаются 2,0-литровым бензиновым турбомотором TSI семейства EA888. Двигатель развивает 186 л. с. и 320 Нм крутящего момента. В связке с ним работает семиступенчатый «робот» DSG DQ381.

В Самаре новый кроссовер с таким мотором и передним приводом продают из наличия за 3 700 000 рублей. В Астрахани автомобиль после доставки и растаможки стоит 4 250 000 рублей. В подмосковном Реутове его оценили в 4 270 000 рублей, а в Красноярске цена достигает 4 300 000 рублей.

Ранее «Автоновости дня» рассказали о появлении на российском рынке кроссовера Skoda Karoq с китайского рынка. Его выпускают на совместном предприятии SAIC-Volkswagen в Китае, после чего поставляют в Россию по альтернативным схемам. На момент публикации самым дешевым был экземпляр стоимостью 2 200 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев