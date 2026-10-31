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В Россию привезли недорогой и надежный кроссовер Chevrolet — он дешевле популярных моделей Tenet и Haval.

Новый Chevrolet Trax добрался до России по альтернативным схемам: компактный кроссовер с 137-сильным турбомотором предлагают заказать от 1,94 млн рублей.
Демид ПоршневД
Демид Поршнев
31.10.2026, 23:53·3 мин
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Фото: Автоновости Дня

В Россию по альтернативным схемам поставили еще один компактный и практичный кроссовер, который может составить конкуренцию Tenet T4L, Haval Jolion и другим моделям этого класса. Речь идет о Chevrolet Trax II поколения. Автомобиль доступен для заказа и покупки из наличия в разных регионах страны.

Как выяснили «Автоновости дня», минимальная ориентировочная стоимость нового Chevrolet Trax при поставке под заказ составляет 1 940 000 рублей. Привезти автомобиль за эту сумму готова компания из Тюмени. Для сравнения, Tenet T4L по «прайсу» стоит от 2 344 000 рублей, а цена базовой версии Haval Jolion с «механикой» начинается от 2 099 000 рублей.

Chevrolet Trax
Фото: Автоновости Дня

В Благовещенске новый Trax второго поколения предлагают заказать за 2 000 000 рублей, а во Владивостоке его стоимость составляет 2 134 000 рублей. Крупный московский автосалон продает этот кроссовер только с коммерческим утильсбором. За «заказные» автомобили там просят 3 200 000-3 280 000 рублей, тогда как машина из наличия оценена в 4 280 000 рублей.

Chevrolet Trax
Фото: Автоновости Дня

Судя по объявлениям на одном из классифайдов, в Москве уже продаются русифицированные Chevrolet Trax в разных комплектациях. Самый дорогой вариант представлен в топовой версии 2RS. В оснащение входят кожаная отделка интерьера с красными акцентами, кожаный мульти-руль с перфорацией и глянцевым декором на ободе, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, а также 19-дюймовые легкосплавные диски.

Максимальная комплектация нового «Тракса» также включает полностью светодиодную оптику, датчик света, климат-контроль, подогрев и вентиляцию передних сидений, подогрев руля и беспроводную зарядку для смартфона. Кроме того, автомобиль оснащен мультимедийной системой с 11-дюймовым сенсорным дисплеем, 8-дюймовой цифровой «приборкой», датчиками давления в шинах, полноразмерым запасным колесом и комплексом систем активной безопасности Chevy Safety Assist. В него входят системы экстренного автоторможения, удержания в полосе и управления дальним светом.

Силовая установка у Chevrolet Trax не зависит от комплектации. Кроссовер оснащается 137-сильной бензиновой «турботройкой» объемом 1,2 литра, которая работает в паре с шестиступенчатым классическим «автоматом» и передним приводом.

В прошлом году Chevrolet Trax вошел в «тройку» самых беспроблемных компактных кроссоверов на рынке по версии авторитетной консалтинговой компании J.D. Power. За надежность модель получила 84 балла из 100, опередив Nissan Kicks, Kia Seltos и Honda HR-V.

Ранее стало известно об «альтернативных» поставках новых семиместных кроссоверов Chevrolet Captiva. Их привозят в Россию из ОАЭ и продают как со льготным, так и с коммерческим утильсбором по цене от 2 550 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Chevrolet (145)

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