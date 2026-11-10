В Россию поступила сотня надежных кроссоверов Volvo по новым ценам: сколько теперь стоит легендарный XC90

Флагманский кроссовер Volvo с ДВС — Volvo XC90 — начали поставлять в Россию по альтернативным схемам через Китай. Как выяснили «Автоновости дня», изучив предложения крупнейших классифайдов, сейчас в стране в наличии находится около сотни таких автомобилей.

Стоимость машин с учетом коммерческого утильсбора и прочих расходов может оказаться неожиданно высокой. Самый доступный из представленных кроссоверов оценен в 9 200 000 рублей. За эту сумму в Новосибирске продают новый Volvo XC90 2024 года выпуска.

По информации продавца, автомобиль оснащен максимальным набором опций. В него входят отделка салона светло-серой натуральной кожей Наппа, система кругового обзора, штатные видеорегистраторы спереди и сзади, беспроводная зарядка для смартфона, проекция на лобовое стекло, массаж, вентиляция и подогрев передних сидений, подогрев руля, панорамная крыша с люком, шторки на задних стеклах, цифровая приборная панель и премиальная аудиосистема Bowers & Wilkins.

Автомобиль оснащен 2,0-литровым бензиновым двигателем B6 с двойным турбонаддувом и электрическим компрессором. В составе мягкой гибридной системы он развивает 300 л. с. и 420 Нм крутящего момента. Разгон с места до 100 км/ч занимает 6,7 секунды. В паре с мотором работает 8-ступенчатый «автомат» Geartronic, а привод во всех комплектациях может быть только передним.

Фото: Автоновости Дня

В Санкт-Петербурге из наличия продают семиместный Volvo XC90 2026 года выпуска с «младшей» версией 2,0-литрового турбомотора мощностью 250 л. с. Стоимость автомобиля составляет 9 490 000 рублей.

В этой комплектации вместо акустики Bowers & Wilkins установлена система Harman & Kardon. При этом оснащение включает адаптивный круиз-контроль, все обогревы, мультимедийный комплекс с поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, декоративную подсветку интерьера, кожаную обивку сидений, беспроводную зарядку для смартфона и другие опции.

Согласно объявлениям, в Москве новые и уже доставленные Volvo XC90 с 250-сильным двигателем стоят от 9 900 000 рублей. В Санкт-Петербурге кроссовер с 300-сильным мотором продают минимум за 9 950 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Большая часть автомобилей, доступных в данный момент, находится в Москве и Санкт-Петербурге. Исключением стали упомянутый выше экземпляр из Новосибирска и еще один автомобиль из Краснодара. Даже с 250-сильным двигателем его стоимость достигает 13 749 000 рублей.

Ранее Volvo XC90 последнего поколения вошел в рейтинг самых надежных премиальных автомобилей. Его составили британский портал WhatCar и местная страховая компания MotorEasy. По итогам опроса нескольких тысяч автовладельцев уровень надежности модели составил 90,9%.

Автор: Иван Бахарев