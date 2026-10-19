«Ковбой» от Geely появился в России: сколько стоит новый эффектный кроссовер с внедорожным дизайном

На российском рынке появился китайский кроссовер Geely Cowboy, который сочетает городской комфорт с брутальным «внедорожным» имиджем. В официальную российскую линейку Geely модель не входит: все автомобили поставляются по альтернативным схемам, выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга известных классифайдов.

Судя по объявлениям, чаще всего новые «Ковбои» доступны под заказ. Однако отдельные экземпляры предлагаются и из наличия. Так, в Ростове-на-Дону кроссовер в комплектации Fashion выставлен за 2 350 000 рублей.

В оснащение этой версии входят полностью светодиодная оптика, сиденья с отделкой эко-кожей, 18‑дюймовые литые диски, рейлинги на крыше, датчик света и обогрев заднего стекла. Также заявлены цифровая приборная панель диагональю 8,8 дюйма, мультимедийная система с сенсорным дисплеем на 14,6 дюйма, аудиосистема с шестью динамиками, кожаный мульти-руль и панорамная (неоткрывающаяся) крыша.

Кроме того, Geely Cowboy получил двухзонный климат‑контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и круиз-контроль. В список оборудования входят система контроля давления в шинах, беспроводная зарядка для смартфона, камера кругового обзора 540° с функцией «прозрачное шасси» и задние парктроники.

Во всех комплектациях кроссовер оснащается 1,5-литровым турбомотором мощностью 181 л. с. и крутящим моментом 290 Нм. Двигатель работает в связке с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод у модели может быть только передним, а средний расход топлива в смешанном цикле составляет 7 литров на 100 км.

По размерам Cowboy немного превосходит актуальный Coolray. Длина автомобиля достигает 4442 мм, ширина составляет 1860 мм, высота — 1770 мм. Колесная база равна 2640 мм. Спереди установлены стойки «МакФерсон», а сзади используется независимая «многорычажка».

Фото: Автоновости Дня

Поставки кроссоверов под заказ организованы в нескольких городах России. В Калуге автомобиль стоит 2 270 000 рублей, в Новосибирске — 2 284 000 рублей, а в Рязани и Анапе — 2 350 000 рублей. В Благовещенске и Екатеринбурге новый Geely Cowboy обойдется в 2 748 000 и 2 990 000 рублей соответственно.

При этом цена, указанная в объявлении, может отличаться от итоговой. Конечная стоимость автомобиля, предлагаемого под заказ, зависит от комплектации, курса валют, логистических расходов, таможенных платежей, утильсбора, схемы оформления и других факторов.

Между тем в минувшую пятницу компания Geely объявила о расширении официальной российской линейки. В ее состав войдет компактный электрический хэтчбек EX2 — второй и самый доступный электромобиль бренда в нашей стране.

Автор: Иван Бахарев