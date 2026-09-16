Ввоз японских автомобилей в Россию вырос: официальные данные показали масштабы увеличения

В августе 2026 года Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства финансов Японии.

Рост отмечен и в сегменте автомобильных запчастей и комплектующих, поставленных из Японии в РФ. По сравнению с августом 2025 года их объем увеличился на 2,5%.

Ограничения на экспорт автомобилей в Россию начали действовать в Японии в августе 2023 года. Под запрет попали электромобили, гибридные машины, а также автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями объемом более 1,9 литра.

Ранее «Автостат» сообщал об увеличении импорта новых легковых автомобилей в Россию в августе. При этом более половины ввезенных машин с пробегом пришлось на Японию.

Кроме того, стало известно, что японские бренды опередили российские по доле на вторичном рынке легковых автомобилей. Эти данные относятся к итогам первых семи месяцев года.

Автор: Андрей Сундуков