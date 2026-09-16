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Ввоз японских автомобилей в Россию вырос: официальные данные показали масштабы увеличения

Япония в августе 2026 года на 18,7% увеличила поставки легковых автомобилей в Россию, а поставки автозапчастей выросли на 2,5%, по данным Минфина Японии.
Виктор КузнецовВ
Виктор Кузнецов
16.09.2026, 07:52·1 мин
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Фото: Автоновости Дня

В августе 2026 года Япония нарастила экспорт легковых автомобилей в Россию на 18,7% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные Министерства финансов Японии.

Рост отмечен и в сегменте автомобильных запчастей и комплектующих, поставленных из Японии в РФ. По сравнению с августом 2025 года их объем увеличился на 2,5%.

Ограничения на экспорт автомобилей в Россию начали действовать в Японии в августе 2023 года. Под запрет попали электромобили, гибридные машины, а также автомобили с бензиновыми и дизельными двигателями объемом более 1,9 литра.

Ранее «Автостат» сообщал об увеличении импорта новых легковых автомобилей в Россию в августе. При этом более половины ввезенных машин с пробегом пришлось на Японию.

Кроме того, стало известно, что японские бренды опередили российские по доле на вторичном рынке легковых автомобилей. Эти данные относятся к итогам первых семи месяцев года.

Автор: Андрей Сундуков

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