Крупный гибридный кроссовер Volkswagen доступен в России под заказ — от 9,5 млн рублей

Дилеры из Самары и Санкт-Петербурга принимают заказы на новый гибридный кроссовер Volkswagen ID.Era 9X. На Авто.ру каждый из двух автосалонов разместил по одному автомобилю с пометкой «на заказ». Самарский вариант оценен в 9,5 миллиона рублей, петербургский — в 11,25 млн рублей. Оба кроссовера 2026 года выпуска представлены в исполнении «Ультра», передает CarsWeek.ru.

На китайском рынке флагманский кроссовер появился весной этого года. Его производством занимается совместное предприятие с китайской корпорацией SAIC. Внешность Volkswagen ID.Era 9X заметно отличается от традиционного немецкого стиля Volkswagen: автомобиль выполнен с учетом предпочтений китайских клиентов.

Кроссовер получил выдвижные дверные ручки, монофонарь на корме, глухую переднюю панель и лидар над ветровым стеклом. Длина модели составляет 5207 мм, а колесная база достигает 3070 мм.

Фото: Carsweek.ru

Салон Volkswagen ID.Era 9X рассчитан на шесть посадочных мест. На передней панели установлены два крупных 15,6-дюймовых экрана. Для пассажиров второго ряда на потолке предусмотрен складной монитор диагональю 21,4 дюйма. Перед водителем размещена цифровая приборная панель, а также предусмотрен проекционный дисплей на базе ИИ.

На задних дверях находятся отдельные шестидюймовые дисплеи, предназначенные для управления второстепенными функциями.

Кресла с так называемой «нулевой гравитацией» оснащены электроприводом, обогревом, вентиляцией и функцией массажа. Кроме того, они умеют сохранять настройки.

В перечень оснащения входят светодиодная оптика, датчики дождя и света, беспроводная зарядка, навигация, голосовой ассистент, современные водительские помощники, многозонный климат-контроль, парктроники, пневмоподвеска, а также обогрев руля и наружных зеркал.

Фото: Carsweek.ru

Volkswagen ID.Era 9X представляет собой последовательный гибрид. В состав силовой установки входит модернизированный специально для гибридов полуторалитровый 143-сильный электромотор. В базовой версии кроссовер развивает 503 л.с. и 660 Нм, а также оснащается аккумулятором емкостью 51,1 кВт·ч.

На одной электротяге такой ID.Era 9X способен проехать около 347 километров. Общая дальность хода достигает 1611 км.

Российские компании предлагают под заказ более дорогие модификации с аккумулятором на 65,2 кВт·ч и мощностью 517 л.с. Запас хода на электротяге у них увеличен до 406 километров, а суммарный — до 1651 км.

В России доступны обе модификации — в наличии или под заказ. При этом автосалоны чаще привозят топовую версию. В Китае на этапе приема предзаказов гибрид стоил от 330 000 до 380 000 юаней. По актуальному курсу это 4,2 – 4,84 млн рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Ранее стало известно, что в России также доступен для заказа обновленный Volkswagen T-Roc.

Фото: Auto.ru