Покупателям, которые при выборе автомобиля учитывают не только внешний вид и оснащение, но также ликвидность и надежность при длительной эксплуатации, может подойти «старый-добрый» Toyota Highlander. Сейчас такие кроссоверы в больших количествах поставляют в Россию по альтернативным схемам, выяснили «Автоновости дня».

По данным актуальных объявлений на классифайдах, в продаже доступно около двух тысяч новых Toyota Highlander. Автомобили предлагаются как из наличия, так и под заказ. Стоимость заметно отличается: при заказе и готовности ждать машина обойдется минимум в 4 000 000 рублей, тогда как покупка уже привезенного кроссовера потребует как минимум еще одного миллиона рублей.

В Тюмени и Барнауле Toyota Highlander, который уже доставлен, растаможен и готов к постановке на учет, продают за 5 000 000 рублей. В Кемерово, Казани, Красноярске, Владивостоке, Чебоксарах и Набережных Челнах цены держатся в районе 5 100 000 рублей. В Новосибирске, Чите, Омске, Томске, Новокузнецке, Самаре, Ижевске, Челябинске, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах России стоимость превышает 5 200 000 рублей.

Самый широкий выбор новых Toyota Highlander сосредоточен у крупных официальных дилеров Toyota в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и ряде других городов-миллионников. В этих регионах представлены сотни автомобилей. Цены на наиболее доступные варианты начинаются примерно от 5 500 000 рублей, а стоимость самых дорогих машин достигает 7 000 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

В Екатеринбурге стоимость автомобилей у дилеров начинается от 5 370 000 рублей. В Нижнем Новгороде и Москве цены стартуют с отметки 5 550 000 рублей. В Санкт-Петербурге, где предложение примерно втрое меньше столичного, новые «Хайлендеры» стоят от 5 800 000 рублей.

Основная часть представленных машин выполнена в комплектации Premium. В нее входят кожаная отделка салона, кожаный мульти-руль, подогрев сидений первых двух рядов, а передних кресел — также вентиляция. Кроме того, оснащение включает трехзонный климат-контроль, полностью светодиодную оптику, обогрев и электропривод зеркал, панорамную крышу с люком и бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя.

Кроссоверы Toyota Highlander, выпускаемые на заводе совместного предприятия GAC Toyota в Гуанчжоу, также оснащаются мультимедийной системой с сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма. В список оборудования входят полностью цифровая приборная панель, адаптивный круиз-контроль и проекция ключевой информации на лобовое стекло.

Все предлагаемые кроссоверы комплектуются одинаковой силовой установкой. Под капотом «китайских» Highlander, поставляемых в Россию, установлен 2,0-литровый турбированный двигатель мощностью 248 л. с. Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Ранее Toyota Highlander попал в «десятку» наиболее долговечных кроссоверов и внедорожников, которые способны годами обходиться без серьезных неисправностей. В рейтинге модель заняла четвертое место: вероятность преодолеть 300 тыс. километров без серьезных проблем составила 32,9%.