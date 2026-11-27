Помимо Tiguan и недорогих паркетников B-класса, в Россию крупными партиями поставляют большой семиместный кроссовер Volkswagen Teramont Pro. Модель производят на совместном предприятии SAIC Volkswagen, а официально продают только в Китае. Несмотря на это, на российском рынке уже насчитывается несколько сотен таких автомобилей.

«Автоновости дня» изучили объявления на крупных классифайдах и выяснили, что Volkswagen Teramont Pro доступен в разных городах России. Новые кроссоверы предлагают как из наличия, так и под заказ.

Фото: Автоновости Дня

В Тюмени автомобиль можно заказать за 4 890 000 рублей. Во Владивостоке его стоимость составляет 5 200 000 рублей, а в Омске — 5 380 000 рублей. Машины из наличия продают за 5 195 000 рублей в Краснодаре, за 5 500 000 рублей — в Новокузнецке и Ростове-на-Дону, за 5 650 000 рублей — в Самаре.

В Екатеринбурге цена автомобиля достигает 5 700 000 рублей. В Симферополе и Нижнем Новгороде Volkswagen Teramont Pro предлагают за 5 750 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Новые Teramont Pro стоимостью до 6 000 000 рублей также представлены в Воронеже, Самаре, Уфе, Ставрополе, Перми, Липецке, Оренбурге и Брянске. Такие автомобили есть и в небольших частных автосалонах Москвы.

У крупных дилеров, включая официальных представителей, в Москве, Санкт-Петербурге и других городах-миллионниках цены обычно выше:

в Москве — от 6 200 000 рублей (ориентировочно);

в Санкт-Петербурге — от 6 450 000 рублей;

в Екатеринбурге — от 6 000 000 рублей;

в Нижнем Новгороде — от 6 390 000 рублей;

в Краснодаре — от 6 550 000 рублей.

Для сравнения, китайский гибридный кроссовер Exlantix ET8 с тремя рядами сидений и шестью местами стоит 7 690 000 рублей. Цены на популярные «Лисяны» также выше: самый доступный Li L6 без скидок обойдётся минимум в 8 190 000 рублей.

Судя по объявлениям на классифайдах, в Россию поставляют только полноприводные Teramont Pro. Кроссоверы оснащены 2,0-литровым бензиновым турбомотором TSI семейства EA888 пятого поколения. Двигатель работает по циклу Миллера и дополнен стартер-генератором, что формально позволяет отнести систему к «мягкому» гибриду (mHEV).

В версиях с полным приводом мощность двигателя составляет 272 л. с., а максимальный крутящий момент — 400 Нм.

Безальтернативная коробка передач — 7-ступенчатый робот DSG с мокрыми сцеплениями (DQ501). Система полного привода 4Motion использует многодисковую муфту Haldex. Задняя ось подключается автоматически, если электроника фиксирует риск пробуксовки передних колёс.

В Россию преимущественно везут автомобили в топовой комплектации Peak. В неё входят 21-дюймовые легкосплавные диски, рейлинги на крыше, заводская тонировка задних стёкол, светодиодные фары с адаптивным освещением IQ.Light и функцией управления дальним светом. Салон отделан кожей и алькантарой.

Кроме того, «китайские» Volkswagen Teramont Pro оборудованы трёхзонным климат-контролем, панорамной крышей, контурной подсветкой интерьера, электроприводом крышки багажника и складывания зеркал, а также обогревом руля.

В оснащение также входят мультимедийная система с сенсорным ЖК-дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона и девять подушек безопасности. Набор систем активной безопасности и помощи водителю включает адаптивный круиз-контроль, удержание в полосе, предупреждение о выезде из полосы, мониторинг слепых зон, распознавание дорожных знаков и другие функции.

Ранее в Россию начали массово поставлять компактные кроссоверы Volkswagen Tharu XR китайской сборки. Их также предлагают приобрести из наличия или заказать.