В Россию поступили сотни новых корейских кроссоверов: сколько теперь стоит привычный Kia Sportage

В России на продажу привезли несколько сотен новых Kia Sportage. В наличии представлены как дорестайлинговые, так и обновленные кроссоверы пятого поколения. Стоимость первых ниже: на крупнейших классифайдах цены начинаются от 3 350 000 рублей, выяснили «Автоновости дня».

Согласно актуальным объявлениям, за 3 350 000 рублей можно купить новый переднеприводный Kia Sportage с одним из двух силовых агрегатов. Так, в Барнауле продается версия 2026 года выпуска с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом». В Екатеринбурге за такую же сумму предлагают автомобиль 2024 года с 180-сильным турбомотором объемом 1,6 литра и роботизированной коробкой передач.

Еще 100 тыс. рублей придется доплатить за автомобили, выставленные в Краснодаре и Самаре: там 200-сильные кроссоверы стоят 3 450 000 рублей. В Симферополе дорестайлинговый Sportage с таким двигателем продают за 3 550 000 рублей, в Набережных Челнах — за 3 600 000 рублей, в Астрахани и Казани — за 3 700 000 рублей, а в Ростове-на-Дону и Краснодаре — за 3 790 000 рублей.

В Москве минимальная цена кроссовера с 200-сильным турбированным двигателем составляет 3 980 000 рублей. Кроме того, в Санкт-Петербурге за 3 600 000 рублей можно приобрести автомобиль с 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником» и 6-ступенчатым «автоматом».

Новые Kia Sportage в дорестайлинговом кузове также доступны из наличия во Владивостоке, Тюмени, Тольятти, Саратове, Новосибирске, Севастополе, Красноярске, Челябинске, Саратове, Ярославле и других городах России. В Саратове, например, предлагают наиболее мощную версию модели: с 2,0-литровым 236-сильным турбомотором, 8-ступенчатым «автоматом» и полным приводом.

Цены на обновленные Kia Sportage того же поколения находятся примерно на сопоставимом уровне. Одно из наиболее доступных предложений размещено в Краснодаре: кроссовер из наличия там продают за 3 495 000 рублей. В Ростове-на-Дону и Самаре автомобиль оценили в 3 750 000 рублей, а в Москве, Липецке и Симферополе — в 3 800 000 рублей.

Наиболее дорогие рестайлинговые Sportage представлены у крупных дилеров в столицах и городах-миллионниках. В их цены включены коммерческий утильсбор и собственная гарантия.

Переднеприводные версии с 1,5-литровым 200-сильным турбомотором и 8-ступенчатым «автоматом» у таких продавцов стоят примерно от 3 890 000 до 4 350 000 рублей. Полноприводные автомобили с 2,0-литровым 150-сильным «атмосферником» и 6-ступенчатым «автоматом» продаются за 4 599 000-5 500 000 рублей.

В комплектацию наиболее дорогих Kia Sportage входят матричная светодиодная оптика, 19-дюймовые легкосплавные диски и отделка интерьера эко-кожей. Также предусмотрены цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма, мультимедийная система с сенсорным дисплеем размером 10,25 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, беспроводная зарядка для смартфона и проекция на лобовом стекле.

Кроме того, автомобили оснащены камерой кругового обзора (360°), шестью подушками безопасности, панорамной крышей с электролюком, подогревом, электрорегулировками и вентиляцией передних сидений. В оснащение также входят контурная подсветка интерьера (64 оттенка), трехзонный климат-контроль с ионизацией и выдвижные пороги с подсветкой.

Некоторые продавцы привозят новые Kia Sportage под заказ. В продаже есть минимум несколько десятков автомобилей, готовых к доставке в Россию в течение одной-двух недель. При этом их стоимость обычно не фиксируется: она рассчитывается с учетом курса валют, расходов на логистику, таможенных платежей, утильсбора и других затрат.

Тем временем бизнес-седан Kia K5, который официально «пробыл» на российском рынке около двух лет, теперь поставляют в Россию по альтернативным схемам из Китая и Кореи. В конце октября на классифайдах было представлено несколько десятков таких автомобилей — как из наличия, так и под заказ.

Автор: Иван Бахарев