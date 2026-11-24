Кроссовер Toyota RAV4, который на протяжении многих лет остается одной из самых востребованных моделей Toyota в России, по-прежнему ввозят в страну. Объем альтернативных поставок сейчас почти сопоставим с официальными: на классифайдах представлено около тысячи таких автомобилей, выяснили «Автоновости дня».

На стоимость машин существенно влияет коммерческий утилизационный сбор, поскольку мощность их двигателей превышает 160 лошадиных сил. При этом у «частников» цены обычно ниже, чем у дилеров. Последние включают в стоимость собственную маржу и гарантию, аналогичную той, которую ранее предоставляла сама Toyota.

Среди автомобилей, уже доступных покупателям, одни из наиболее привлекательных предложений находятся в Уфе и Казани. Там новый Toyota RAV4 с китайского рынка в максимальной комплектации можно приобрести за 3 800 000 рублей. В большинстве случаев цена начинается примерно от 4 000 000 рублей.

Так, в Новокузнецке кроссовер из наличия продают за 3 960 000 рублей. В Красноярске стоимость минимум на 7 тыс. рублей выше. Почти 4 000 000 рублей новый RAV4 стоит в Новосибирске, Перми, Смоленске, Набережных Челнах, Санкт-Петербурге, Липецке и Самаре.

Фото: Автоновости Дня

В диапазоне от 4 050 000 до 4 150 000 рублей новые Toyota RAV4 продаются в Томске, Омске, Кемерово, Симферополе, Тюмени, Нижнем Новгороде (в основном у частных продавцов), Кирове, Владимире, Тамбове, Ростове-на-Дону, Перми, Набережных Челнах, Барнауле, Нягани и Екатеринбурге.

При этом основную часть таких кроссоверов в Россию поставили крупные дилерские компании, работающие в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и других городах-миллионниках. В их автосалонах цены составляют примерно от 4 400 000 до 5 200 000 рублей.

Чаще всего в Россию привозят RAV4 в комплектации Luxury. Она включает 18-дюймовые легкосплавные диски, панорамную крышу с люком, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, полностью светодиодную оптику, двухзонный климат-контроль с системой ароматизации салона, электрорегулировку передних кресел (в 10 направлениях у водителя и в четырех у пассажира), обогрев передних сидений и зеркал, а также электропривод двери багажника.

У новых «китайских» Toyota RAV4 также есть фоновая атмосферная подсветка интерьера, система кругового обзора, передние и задние парктроники, мультимедийный комплекс с центральным сенсорным экраном диагональю 15,6 дюйма и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto. Кроме того, автомобили оснащают цифровой приборной панелью размером 8,8 дюйма, беспроводной зарядкой для смартфона мощностью 50 ватт и комплексом активной безопасности Toyota Safety Sense 4.0 с адаптивным круиз-контролем.

Силовая установка у Toyota RAV4, выпускаемого совместным предприятием FAW-Toyota, как правило, одна и та же. Речь идет о 2,0-литровом 171-сильном атмосферном двигателе серии M20D, который работает в связке с бесступенчатым вариатором К120 и полным приводом.

Ранее Toyota RAV4 включили в список самых «живучих» кроссоверов и внедорожников по версии iSeeCars. В этот рейтинг вошли модели, которые с наибольшей вероятностью способны достичь пробега в 400 тыс. километров без крупных ремонтов. Для RAV4 показатель составил 7,9%, что почти в два раза выше среднего значения по сегменту.