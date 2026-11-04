Сотни кроссоверов Volkswagen поступили в Россию: сколько стоит популярный полноприводный Tiguan

Новые кроссоверы Volkswagen Tiguan L Pro всё чаще поставляют в Россию с китайского рынка. На одном из классифайдов представлено несколько сотен таких автомобилей: их предлагают из наличия и под заказ. Стоимость начинается от 3,5 млн рублей за переднеприводные версии и от 4 млн рублей — за машины с полным приводом.

Как выяснили «Автоновости дня», московская компания готова доставить новый Tiguan L Pro из Китая за пару недель. Цена автомобиля составляет 3 750 000 рублей. В комплектацию входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 10,3 дюйма, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и сиденья с отделкой эко-кожей.

Кроме того, кроссовер оснащён светодиодными фарами и фонарями, датчиком света, двухзонным климат-контролем и электроприводом багажника. Также предусмотрены подогрев передних сидений, охлаждаемый бокс в переднем подлокотнике, боковые зеркала с электроприводом и подогревом, система автоматической парковки и другие опции.

Двигатель у этой версии «базовый» — 1,5-литровый 160-сильный турбомотор. Он работает в сочетании с семиступенчатой роботизированной коробкой передач DGS с двумя «мокрыми» сцеплениями и передним приводом.

Автомобиль с наиболее распространённым среди таких «Тигуанов» 2,0-литровым 220-сильным турбомотором, «роботом» и полным приводом даже под заказ обойдётся минимум в 4 000 000 рублей. За эту сумму его готовы привезти в Новосибирске. В Москве и Подмосковье цены на такую модификацию начинаются примерно от 4 500 000 рублей, а в Воронеже она стоит 4 600 000 рублей.

Фото: Автоновости Дня

Сопоставимые суммы просят и за автомобили, уже находящиеся в наличии. Например, в Омске Volkswagen Tiguan L Pro без пробега продают минимум за 4 570 000 рублей. В Саратове цена составляет 4 640 000 рублей, а в Оренбурге и Нижнем Новгороде — 4 650 000 рублей.

Не более 4 700 000 рублей такой кроссовер стоит как минимум в нескольких городах России: Симферополе, Пятигорске, Кемерово, Сочи, Новокузнецке, Санкт-Петербурге, Барнауле, Бузулуке и Самаре.

Цены в диапазоне от 4 700 000 до 4 800 000 рублей за Volkswagen Tiguan L Pro установлены в Челябинске, Тольятти, Набережных Челнах, Томске, Нягани, Екатеринбурге, Казани, Липецке, Уфе, Чебоксарах и Нижнем Новгороде.

Фото: Автоновости Дня

Самые высокие цены зафиксированы на Volkswagen Tiguan L Pro, представленные в автосалонах крупных дилерских компаний. В Москве и Нижнем Новгороде стоимость таких машин начинается примерно от 4 990 000 рублей, в Казани и Краснодаре — от 5 050 000 рублей. В Санкт-Петербурге цены стартуют от 5 100 000 рублей, а в Екатеринбурге — от 5 200 000 рублей.

Ранее на российском рынке появился новый бюджетный седан Volkswagen Sagitar S, поставляемый с китайского рынка. Среди его особенностей — надежный атмосферный мотор, проверенная коробка передач фирмы Aisin и демократичная цена.

Автор: Иван Бахарев