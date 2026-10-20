В Россию завезли сотни кроссоверов Toyota: сколько теперь стоит новый полноприводный RAV4

Кроссовер Toyota RAV4 остается одной из самых распространенных моделей альтернативного импорта в России. К середине октября объем предложения превысил тысячу автомобилей. Речь идет только о «свежих» машинах шестого поколения, доставленных из Китая.

Как выяснили «Автоновости дня», минимальная ориентировочная стоимость новой Toyota RAV4 из наличия составляет 3 900 000 рублей. По такой цене кроссовер шестой генерации продают в одном из населенных пунктов Башкортостана.

Фото: Автоновости Дня

Согласно объявлению на одном из классифайдов, автомобиль представлен в популярной комплектации Luxury. В ее оснащение входят 18-дюймовые литые диски, панорамная крыша с электроприводом, обивка сидений черной эко-кожей и двухзонный климат-контроль.

Также предусмотрены запуск двигателя кнопкой, бесключевой доступ, электрические регулировки и подогрев передних сидений. За безопасность отвечают фронтальные, боковые, центральная (между передними сиденьями) и коленная (для водителя) подушки, шторки занавесочного типа и комплекс систем активной безопасности.

Фото: Автоновости Дня

Кроме того, «китайские» Toyota RAV4 последнего поколения в такой комплектации обычно получают 15,6-дюймовый сенсорный LCD-дисплей на центральной консоли, поддержку Apple CarPlay и Android Auto, беспроводную зарядку для смартфона и шесть аудиодинамиков.

В список оснащения также входят камера кругового обзора, передние и задние парктроники, адаптивный круиз-контроль и электромеханический стояночный тормоз (EPB).

У многих продавцов аналогичный кроссовер предлагается за 4 000 000 рублей. Приобрести его по такой цене можно в Челябинске, Новокузнецке, Воронеже, Уфе, Красноярске и Казани. В Тюмени, Кирове и Кемерово стоимость начинается с 4 050 000 рублей. В Барнауле, Ставрополе, Симферополе, Омске, Мурманске и Новосибирске цены стартуют от 4 100 000 рублей.

В основном речь идет о частных продавцах и небольших компаниях. У крупных дилеров, которые обычно предоставляют собственную гарантию, стоимость автомобилей выше. Так, в Москве мультибрендовые дилерские компании продают новые Toyota RAV4 минимум за 4 400 000-4 550 000 рублей.

В Нижнем Новгороде дилерские цены начинаются примерно от 4 249 000 рублей, в Казани — от 4 300 000 рублей, в Ростове-на-Дону — от 4 400 000 рублей, а в Уфе — от 4 450 000 рублей.

В Смоленске и Санкт-Петербурге стоимость начинается от 4 500 000 рублей, в Краснодаре — от 4 600 000 рублей. В Новосибирске, Брянске и Тюмени за кроссовер просят минимум 4 750 000 рублей, а в Калуге цены стартуют от 4 780 000 рублей.

Предложение новых Toyota RAV4 не ограничивается перечисленными городами. В общей сложности доступно более тысячи автомобилей, не считая машин, которые можно заказать с ожиданием от нескольких недель до нескольких месяцев.

Фото: Автоновости Дня

Что касается «техники», то в Россию обычно поставляют Toyota RAV4 производства совместного предприятия FAW-Toyota. Такие автомобили оснащены 2,0-литровым бензиновым «атмосферником» серии M20D мощностью 171 л. с. и бесступенчатым вариатором К120. Практически все машины имеют полный привод.

Ранее сообщалось, что Toyota RAV4 вошла в список самых «живучих» кроссоверов и внедорожников по версии iSeeCars. В него попали модели, которые с наибольшей вероятностью смогут достичь пробега в 400 тыс. километров без крупных ремонтов. Для RAV4 этот показатель составил 7,9% — почти в два раза выше среднего значения по сегменту SUV.

Автор: Иван Бахарев