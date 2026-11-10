В Россию поступили сотни добротных корейских кроссоверов: сколько сейчас стоят новые Hyundai Tucson

В Россию для продажи ввезли несколько сотен новых Hyundai Tucson. Большую часть поставок составляют удлиненные Tucson L с китайского рынка. Эти автомобили отличаются оригинальным интерьером и уникальным силовым агрегатом, который наверняка оценят россияне. Как выяснили «Автоновости дня», цены на кроссоверы начинаются от 3 199 000 рублей.

Минимальная на сегодняшний день цена — 3 199 000 рублей — установлена на новый Hyundai Tucson L в Казани. По словам продавца, в эту сумму уже включены ЭПТС и уплаченный коммерческий утильсбор. Автомобиль предлагается в богатой комплектации GLХ Еlitе Еditiоn N Linе.

В оснащение этой версии входят 18-дюймовые легкосплавные диски, бесключевой доступ и запуск двигателя с кнопки. Также предусмотрены камера заднего вида с динамическими линиями разметки, парктроники, цифровая панель приборов и мультимедийная система с вертикальным сенсорным дисплеем диагональю 10,4 дюйма. Кроме того, автомобиль получил панорамную крышу с люком, кожаный мульти-руль и обивку сидений эко-кожей.

Под капотом этого и других Tucson L для китайского рынка установлен 1,5-литровый турбированный двигатель мощностью 200 л. с. Он работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод у представленного автомобиля передний, однако в продаже есть и полноприводные модификации.

Тем временем немного дороже можно приобрести и «стандартный» Hyundai Tucson в версии для ОАЭ. В салоне такой автомобиль проще всего узнать по панели с двумя горизонтальными экранами диагональю по 12,3 дюйма. Под капотом установлены 2,0-литровый атмосферный двигатель, шестиступенчатый «автомат» и система полного привода. В Самаре «ближневосточная» версия доступна для заказа за 3 400 000 рублей, а в Санкт-Петербурге — за 3 500 000 рублей.

Китайские Tucson L с 200-сильным двигателем также продают из наличия за 3 850 000 рублей в Оренбурге, Красноярске, Тамбове, Екатеринбурге и Самаре. В Краснодаре и Воронеже цена этой версии составляет 3 950 000 рублей, а в Туле автомобиль продают на 100 тыс. рублей дороже. В Москве стоимость начинается ориентировочно от 4 150 000 рублей, в Санкт-Петербурге — примерно от 4 370 000 рублей.

Помимо перечисленных городов, новые Hyundai Tucson L продаются в Новосибирске, Стерлитамаке, Уфе, Челябинске, Красноярске, Пензе, Омске, Сочи, Воронеже, Волгограде, Ярославле, Набережных Челнах, Пятигорске, Нижнекамске и других городах. Только в Москве в наличии находится около сотни таких автомобилей.

Большинство машин представляют собой рестайлинговые кроссоверы 2026 года выпуска. В их салоне установлены панорамный изогнутый кластер из двух экранов по 12,3 дюйма — слева цифровая приборная панель, справа мультимедиа, — а также подрулевые переключатели передач, порт USB-C и шесть аудиодинамиков. В оснащение входят электрорегулировки передних сидений, двухзонный климат-контроль, кнопка запуска двигателя, 64-цветная атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона и панорамная крыша с люком.

Водителю «свежих» Hyundai Tucson L доступны адаптивный круиз-контроль с функцией движения в пробках и система автоматического распознавания дорожных знаков с предупреждением об ограничениях скорости. Также предусмотрены контроль усталости, камера заднего вида с динамической разметкой и передние и задние датчики парковки.

Напомним, месяц назад компания Hyundai представила в Нью-Йорке новое, пятое по счету поколение кроссовера Tucson. Модель получила смелый дизайн в духе фирменной концепции «Искусство стали», передовую мультимедийную систему Pleos Connect, внедорожную версию XRT Pro и гибридную силовую установку.

Ранее в России стартовали продажи нового семиместного минивэна Hyundai Custin. В конце октября такие автомобили были доступны как минимум в двух городах нашей страны, а их минимальная стоимость составляла 3 000 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев