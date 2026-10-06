В Россию активно ввозят особую китайскую версию Toyota Highlander

Анализ объявлений на классифайдах показывает, что в Россию продолжают активно ввозить кроссоверы Toyota Highlander 2.0 AT 2026 года выпуска. Об этом сообщает портал CarsWeek.

Что это за авто

Toyota Highlander 2.0 AT представляет собой модификацию глобального Хайландера для китайского рынка. Модель выпускает совместное предприятие GAC-Toyota. Ее основное отличие — двигатель, адаптированный к китайским стандартам и налоговым нормам.

Фото: Carsweek.ru

В остальном версия практически не отличается от глобальной модели. Автомобиль построен на платформе TNGA (GA-K). Его габариты составляют 4965 x 1930 x 1750 мм, расстояние между осями — 2850 мм, а дорожный просвет — 202 мм. Кроссовер выпускается исключительно в семиместной конфигурации (2+3+2).

Технические характеристики

Главное отличие китайской версии от глобальной заключается в силовом агрегате. Вместо стандартного атмосферного V6 установлен рядный 4-цилиндровый турбомотор 2.0L S20A-FTS мощностью 248 л.с. Двигатель разработан с учетом экологических норм Euro-6. Использовать с ним можно бензин марки АИ-95 и выше.

Остальные основные характеристики остались прежними. Toyota Highlander 2.0 AT оснащается восьмиступенчатой АКПП от Aisin и выпускается только с полным приводом. Автомобиль получил интеллектуальную систему распределения крутящего момента.

Фото: Carsweek.ru

Топливный бак рассчитан на 68 литров. В смешанном цикле расход составляет около 8.7 л на 100 километров.

Даже в базовой комплектации салон отличается богатым оснащением. Сиденья обтянуты кожей, кресла первого ряда имеют электропривод, подогрев и вентиляцию. Климат-контроль — трехзонный. Перед водителем установлена цифровая приборная панель диагональю 12.3 дюйма.

Кроме того, автомобиль оснащен расположенным спереди экраном мультимедиа-системы диагональю 15.6 дюймов, беспроводной зарядкой для смартфонов и проекционным дисплеем на лобовое стекло.

Комплектации

На российский рынок чаще всего поступают автомобили в следующих комплектациях:

Luxury: начальный вариант с LED-оптикой, вентиляцией передних кресел и базовым комплексом систем безопасности Toyota Safety Sense.

Premium: средняя комплектация, предусматривающая улучшенную аудиосистему, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника и колесные диски R19 или R20.

Supreme: топовая версия с максимальным набором электронных ассистентов, премиальной аудиосистемой JBL, подогревом задних сидений и адаптивной оптикой.

Особенности ввоза по параллельному импорту

В Россию такие автомобили попадают непосредственно из Китая в рамках параллельного импорта. Изначально меню мультимедийной системы доступно на китайском и английском языках. Встроенные навигационные карты и сервисы на территории РФ не работают.

Если продавец не выполнил эту работу заранее, автомобилю может потребоваться русификация. Официальная гарантия на такие машины не распространяется. Максимум, на что можно рассчитывать, — гарантийные обязательства продавца.

Фото: Carsweek.ru

Большинство узлов китайской версии унифицировано с глобальной моделью, поэтому проблем с запчастями возникнуть не должно. Исключение составляют детали двигателя: их придется доставлять из Китая.

Цены и география продаж

Минимальная стоимость автомобиля на классифайдах начинается с 4.7 миллионов рублей при условии максимальной скидки. Полная цена стартует от 5.5 миллионов рублей. Самое дорогое предложение за 5.7 млн зафиксировано в Туле.

Фото: Carsweek.ru

Основная часть объявлений сосредоточена в Москве. Также предложения представлены в Московской области, СПБ и Уфе.

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Фото: Авито