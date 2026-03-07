В России запатентовали наименование новой «Лады»: что это может означать

В базе данных Роспатента зафиксирована регистрация нового товарного знака LADA Parus. Заявку на его оформление «АвтоВАЗ» подал еще в прошлом году, о чем стало известно после публикации соответствующего документа. Несмотря на то что в опубликованных материалах правообладатель не указывается, основная информация указывает именно на Волжский автозавод как инициатора регистрации.

Новый товарный знак LADA Parus выполнен фирменным шрифтом, используемым «АвтоВАЗом», и зарегистрирован по нескольким категориям Международной классификации товаров и услуг. Среди них — 12-й класс, включающий автомобили, различные транспортные средства для передвижения по суше, воде и воздуху, а также комплектующие, такие как автомобильные шины, бамперы, ветровые стекла и рулевые колеса.

Кроме того, обозначение Parus будет применяться и к продукции, относящейся к 28-му и 37-му классам. В первом случае речь идет о товарах — игрушках и масштабных моделях автомобилей, а во втором — об услугах по ремонту и техническому обслуживанию транспортных средств.

Следует отметить, что сам по себе факт регистрации товарного знака еще не означает его немедленного практического использования, например, для присвоения названия новым моделям автомобилей. Зачастую подобные меры предпринимаются для защиты выбранного наименования и предотвращения его использования сторонними лицами.

Напомним, что ранее, в феврале, «АвтоВАЗ» уже направлял в Роспатент заявку на регистрацию выражения «Можно, а зачем?». Эта фраза принадлежит руководителю проектов новых автомобилей компании Олегу Груненкову и стала популярна после его ответа на вопрос о возможности выпуска автомобилей, подобных продукции BMW.

Автор: Иван Бахарев