Запасы российско-корейских автомобилей Solaris в России подходят к концу: сколько машин осталось у дилеров

В октябре продажи новых автомобилей российской марки Solaris снизились на 81% в годовом выражении. По словам автоэксперта Сергея Целикова, запасы этих автомобилей у дилеров постепенно сокращаются.

«Товарные запасы российско-корейских автомобилей на данный составляют около 4 тысяч штук. Видимо, хватит до начала следующего года. Потом из «новых русских» брендов останется только Китай», — отметил Сергей Целиков в своем Telegram-канале.

Согласно данным аналитика, в октябре на российский учет поставили 1106 новых автомобилей Solaris. Показатель оказался более чем в пять раз ниже прошлогоднего результата — тогда было зарегистрировано 5809 таких машин.

За 10 месяцев 2026 года, с января по октябрь, продажи Solaris достигли 16,6 тыс. автомобилей. Это почти на 40% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. С марта 2024 года, когда стартовали продажи автомобилей этой марки, реализовано почти 66 тыс. машин.

Сергей Целиков также напомнил, что в 2025 году на бывшем заводе Hyundai в Сестрорецке завершилось производство ребрендированных Hyundai Solaris и Creta, а также Kia Rio и Rio X. Официального сообщения о прекращении сборки не было, однако в 2026 году предприятие не выпустило ни одного автомобиля. Все машины, переданные дилерам, были произведены годом ранее. За весь период работы с конвейера сошло чуть более 70 тыс. «Солярисов».

При этом площадка в Сестрорецке не простаивала. Её оперативно занял холдинг «АГР», который запустил серийное производство автомобилей нового российского бренда Votour по полному технологическому циклу. В первой половине текущего года на предприятии провели масштабную модернизацию, затронувшую все ключевые цеха.

Автор: Иван Бахарев