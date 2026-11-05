В России стремительно выросла популярность отечественных кроссоверов «Москвич»

В октябре 2026 года количество регистраций кроссоверов новой линейки «Москвич М» в России увеличилось почти на 80% по сравнению с сентябрём. Об этом сообщили в пресс-службе марки «Москвич», уточнив, что рост зафиксирован у моделей «Москвич М70» и «Москвич М90».

Лидером по динамике стал среднеразмерный кроссовер «Москвич М70»: за месяц число его регистраций выросло на 89%. У флагманского «Москвича М90» этот показатель увеличился на 50%.

«Москвич М70» доступен в комплектациях «Драйв» и «Ультра». Их стоимость составляет 3 099 000 рублей и 3 499 000 рублей соответственно. Базовая версия оснащается 1,5-литровым турбодвигателем мощностью 150 л. с. и семиступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. В более дорогой комплектации установлен двухлитровый турбомотор мощностью 200 л. с. в сочетании с девятиступенчатым «автоматом». Крутящий момент двигателей равен соответственно 275 и 380 Н·м. Обе версии имеют передний привод.

Фото: Автоновости Дня

В стандартное оснащение «Москвича М70» входят цифровая приборная панель с экраном диагональю 12,3 дюйма и мультимедийная система с дисплеем аналогичного размера. Она поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Также автомобиль получил электронные системы помощи водителю, в том числе адаптивный круиз-контроль. Кроме того, для кроссовера доступна панорамная крыша с люком.

Объём багажного отделения «Москвича М70» составляет 507 литров. При сложенных задних сиденьях этот показатель достигает 1484 литров. Внешнее оснащение включает светодиодную оптику и 19-дюймовые легкосплавные диски.

Фото: Автоновости Дня

Флагманский «Москвич М90» представляет собой полноразмерный семиместный кроссовер с тремя рядами сидений и полным приводом. Модель предлагается в единственной комплектации «Ультимейт» за 4 259 000 рублей. Автомобиль оснащается двухлитровым турбированным двигателем мощностью 200 л. с., который работает вместе с девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

В список оснащения «Москвича М90» входят трёхзонный климат-контроль, вентиляция передних сидений, система кругового обзора и аудиосистема Bose с 12 динамиками.

По заявлению «Москвича», обе модели линейки «Москвич М» подготовлены к эксплуатации в российских условиях. В их оснащение включены подогревы сидений, руля, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя.

Ранее «Автоновости дня» сообщали о подорожании флагманского кроссовера «Москвич М90» в России. Изменение коснулось единственной комплектации «Ультимейт».

Автор: Константин Завьялов