Hyundai Sonata снова в продаже в России: стоимость от 3,5 млн рублей.

В свет вышла новая модель Hyundai Sonata восьмого поколения с индексом DN8 в 2023 году. Длина этого седана составляет 4,91 метра, а колесная база равна 2,84 метра.

Автомобиль оснащен 160-сильным двигателем объемом два литра, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. В салоне автомобиля находятся современная мультимедийная система и цифровая приборная панель, гармонично сочетающиеся друг с другом, сообщает издание "Тарантас Ньюс".

Один из автосалонов в Екатеринбурге представит автомобиль 2025 года выпуска в комплектации Inspiration. Цена седана составит 3,48 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что российские автосалоны снова включили в свой ассортимент кроссовер Hyundai ix35, цена которого начинается от 2,6 миллионов рублей.