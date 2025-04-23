Главная Новости Hyundai Sonata снова в продаже в России: стоимость от 3,5 млн рублей.
Новости

Hyundai Sonata снова в продаже в России: стоимость от 3,5 млн рублей.

Hyundai Sonata DN8: новый седан 2023 года с цифровой приборкой и «атмосферником» 160 л.с. Подробности о новинке и ценах в России на Carsweek.ru.
РедакцияР
Редакция
23.04.2025, 15:02·1 мин
single
Фото: Carsweek.ru

В свет вышла новая модель Hyundai Sonata восьмого поколения с индексом DN8 в 2023 году. Длина этого седана составляет 4,91 метра, а колесная база равна 2,84 метра.

Автомобиль оснащен 160-сильным двигателем объемом два литра, который работает в паре с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и передним приводом. В салоне автомобиля находятся современная мультимедийная система и цифровая приборная панель, гармонично сочетающиеся друг с другом, сообщает издание "Тарантас Ньюс".

Один из автосалонов в Екатеринбурге представит автомобиль 2025 года выпуска в комплектации Inspiration. Цена седана составит 3,48 миллиона рублей.

Фото: Carsweek.ru

Фото: Carsweek.ru

Недавно стало известно, что российские автосалоны снова включили в свой ассортимент кроссовер Hyundai ix35, цена которого начинается от 2,6 миллионов рублей.

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Расход топлива на метане: сравнение расхода с бензином и пропаном

Редакция·04.03.2019
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
Новости

Как работает автономный дизельный отопитель

Редакция·30.10.2022
Статьи

Полная свобода после окончания судебного производства: миф или реальность?

Демид Поршнев·31.05.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация