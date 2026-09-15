Статистика: продажи новых китайских автомобилей в России снизились

В августе 2026-го продажи новых легковых автомобилей китайских брендов в России составили 43 тыс. машин. Это на 23% меньше показателя за аналогичный период прошлого года и на 11% ниже июльского результата. По подсчётам экспертов компании «Газпромбанк автолизинг», доля китайских марок достигла 38%, сократившись на 16% за год и на 2% за месяц.

Первое место по объёму продаж занял Haval, автомобили которого выпускаются на заводе в Тульской области. В последний месяц лета россияне приобрели 14,5 тыс. машин этой марки.

Вторую позицию занял Geely с результатом 6,6 тыс. автомобилей. Третьим стал Changan, продавший 6,2 тыс. машин. Продажи Jetour достигли 4,1 тыс. автомобилей, а GAC — 1,6 тыс.

В ТОП-10 крупнейших китайских брендов также вошли Omoda, Tank и Jaecoo. В августе модели Omoda выбрали 1,5 тыс. россиян. Продажи внедорожников Tank составили 1,3 тыс. машин, а Jaecoo — 1,1 тыс. автомобилей.

Замкнули «десятку» лидеров Voyah и Zeekr. За месяц было реализовано 849 автомобилей Voyah и 673 машины Zeekr.

В «Газпромбанк автолизинге» спрогнозировали и сентябрьские показатели рынка. По оценке компании, общий объём продаж новых легковых автомобилей может составить 120 тыс. сделок. На китайские марки из этого количества придётся 44–45 тыс. машин.

Ранее «Газпромбанк автолизинг» сообщил о рекордной за два десятилетия доле российских брендов в августовских продажах новых легковых автомобилей. Среди отечественных марок лидером стала LADA. В сентябре компания рассчитывает на дальнейшее увеличение числа сделок с такими автомобилями.

До этого аналитики представили рейтинг самых популярных новых легковых автомобилей в России по итогам августа. Наиболее востребованной иномаркой оказался Haval Jolion, а бренд Haval сохранил вторую позицию в марочном зачёте.

Автор: Иван Бахарев