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В России начались продажи семиместной версии кроссовера TENET T9

TENET начал продажи 7-местного кроссовера T9 в комплектации Ультра: цена по спецпредложению — 4 249 000 рублей, багажник вмещает до 2 065 л.
РедакцияР
Редакция
15.10.2026, 11:12·1 мин
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Фото: Autostat.ru

Отечественная марка TENET начала продажи флагманского кроссовера T9 в 7-местном исполнении. Автомобиль представлен в официальных дилерских центрах в комплектации «Ультра». С учетом спецпредложения стоимость модели составляет 4 249 000 рублей, сообщили в пресс-службе бренда.

По набору опций 7-местная версия не отличается от 5-местной. Объем багажника составляет от 200 до 2 065 литров в зависимости от положения сидений второго и третьего рядов. В багажном отделении предусмотрена LED-подсветка, включая зону погрузки. Кроме того, дверь можно открыть бесконтактным способом.

Пассажиры третьего ряда получили отдельные дефлекторы для настройки воздушного потока и потолочные светодиодные светильники. Кресла складываются, образуя ровный пол. Сиденья второго ряда в 7-местном варианте дополнительно регулируются в четырех направлениях.

Комплекс безопасности кроссовера включает 10 подушек, среди которых предусмотрены боковые подушки для второго ряда и коленная подушка для водителя. Также в оснащение входят 12 электронных систем ADAS и система ESC.

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