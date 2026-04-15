В России открыт предзаказ на фургон и минивэн SKM M7

Компания АВТОВАЗ объявила о начале приема предварительных заказов на новые автомобили SKM М7 — минивэны и цельнометаллические фургоны. Как информирует официальный сайт предприятия, в ближайшее время будут обнародованы прайс-листы на обе версии новинки.

Обе модификации SKM М7 комплектуются 2-литровым бензиновым двигателем мощностью 137 л.с., работающим в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач. Двигатель подходит для использования бензина АИ-92. В конструкцию новых моделей входит задний привод и рессорная подвеска заднего моста.

Цельнометаллический фургон получил пятидверную компоновку, при этом две сдвижные двери размещены по бокам. Минивэн способен перевозить до семи человек, включая водителя, а грузовой отсек фургона рассчитан на 715 кг — его объем составляет 5 кубических метров. Автомобиль дополнительно укомплектован защитой для двигателя и топливного бака, подножками для упрощения посадки и высадки, а также оцинкованными кузовными элементами.

Базовая комплектация, доступная для обеих версий SKM М7, включает кондиционер, передние подушки безопасности, системы стабилизации и антипробуксовочную систему, задние дисковые тормоза, парктроник, камеру заднего вида, датчик освещенности, электропривод регулировки зеркал, светодиодные ходовые огни, управление мультимедийной системой на руле, наружные зеркала с интегрированными повторителями поворота, подогрев передних сидений, обогрев зеркал, цифровую приборную панель и мультимедийную систему. Также предусмотрены системы ЭРА-ГЛОНАСС и телематика с обслуживанием на три года и голосовыми подсказками.

В минивэне предусмотрены три крепления ISOFIX для детских кресел, размещённых на втором и третьем рядах, а также дополнительное крепление LATCH на третьем ряду. Для безопасности пассажиров есть блокировка задних дверей от открытия изнутри, а боковые двери открываются с обеих сторон кузова. Третий ряд кресел легко снимается, что позволяет увеличить пространство багажника. Для эффективного прогрева салона в комплектацию входят два дополнительных отопительных устройства. Фургон оснащён стационарными такелажными петлями для надёжной фиксации перевозимого груза.

На старте продаж SKM М7 будет представлен в двух цветах — белом и темно-синем. Позже к ним добавится вариант с окраской в серый металлик.