Портал Auto.mail.ru, ссылаясь на внутренние данные Страхового дома ВСК, сообщает о росте числа автомобильных краж в России на 41% за период с января по сентябрь 2026 года по сравнению с прошлым годом.

Как формируется статистика

В страховые данные входят не только классические автоугоны, но и случаи невозврата автомобилей, переданных в лизинг. Сейчас именно такие обращения составляют значительную часть всей статистики страховых компаний.

Обычно ситуация развивается следующим образом: лизингополучатель, утративший возможность вносить платежи, не возвращает автомобиль добровольно. Вместо этого он либо затягивает время, продолжая эксплуатировать машину до износа ради максимальной прибыли, либо инсценирует кражу, после чего автомобиль продают по серым схемам, вывозят за границу или разбирают на запчасти.

Разобраться в подобных случаях бывает непросто. Особенно если организация-должник объявила себя банкротом, а ее формальным руководителем является “Зиц-председатель Фунт”.

Какие автомобили угоняют чаще всего и где это происходит

Китайские марки составляют 33% всех случаев, когда автомобили угоняют и не возвращают. На первом месте находится премиальный суббренд Chery — Exeed: на него приходится 17% эпизодов. Также злоумышленники часто выбирают Chery, Haval и Geely. Это объясняется тем, что в последние годы китайские автомобили активно приобретали в лизинг для такси, каршеринга и корпоративных автопарков.

По 9 процентов заявлений приходится на Hyundai, белорусско-китайские Belgee и отечественные Lada. Премиальные марки в совокупности составляют 24% случаев. Среди них выделяются Lexus (3%), а также BMW и Mercedes-Benz (по 2%). Еще 12% приходится на строительную и специальную технику: тракторы, автокраны, бульдозеры итд.

Фото: Carsweek.ru

Почти половина всех угонов приходится на Москву. Это связано с большим числом каршеринговых служб и таксопарков в столице. Кроме того, здесь расположены штаб-квартиры компаний и юридические лица, на которые оформляют лизинговые сделки, даже если автомобили фактически работают в других регионах.

В группу регионов с повышенным риском входят Краснодарский край, Архангельская, Свердловская и Рязанская области, а также северокавказские республики. На каждый из них приходится около 3%. Среди месяцев лидируют июль — почти 25% от угонов — и январь, на который приходится еще 21%. Третье место занял май с показателем в 12%. Большинство угонов, около 60%, происходит ночью — в период с полуночи до 6 утра.

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Фото: Exeed