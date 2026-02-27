В России вновь повысятся цены на автомобили: чего ожидать авторынку в марте и апреле 2026 года

Ожидается, что в марте стоимость новых легковых автомобилей увеличится на 2-3% по сравнению с февралём. Как сообщил директор розничных продаж АГ «Авилон» Илья Петров в интервью «Российской газете», с 1 апреля возможен новый этап повышения цен, который может достичь от 5% до 20% в зависимости от модели авто.

По словам Ильи Петрова, данное подорожание связано c изменением правил расчёта утилизационного сбора при импорте новых автомобилей из стран ЕАЭС. Особенно значительно это отразится на цене дорогих автомобилей, которые поставляются по схеме параллельного импорта.

Специалист отметил, что хотя недавнее снижение ключевой ставки с 16% до 15,5% воспринимается рынком положительно, автокредиты по-прежнему остаются достаточно дорогими для покупателей. По мнению Петрова, стабильно высоким спрос на кредиты станет только при снижении ставок до уровня 10-12% годовых.

Эксперт также добавил, что в 2026 году объёмы выдачи автокредитов в России могут сократиться на 35-45% относительно 2025 года. В связи с этим ключевым фактором поддержки спроса остаются различные программы стимуляции продаж со стороны автопроизводителей и импортеров.

Между тем стало известно, что компания «АвтоВАЗ» приняла решение воздержаться от новых повышений цен на автомобили LADA в течение первого полугодия 2026 года. Как проинформировал вице-президент по продажам и маркетингу российской компании Дмитрий Костромин, единственной коррекцией цен останется январская индексация.

