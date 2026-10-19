Авторынок России снова «просел»: как за неделю изменились продажи автомобилей

На 42-й неделе 2026 года, с 12 по 18 октября, в России реализовали 26,3 тыс. новых легковых автомобилей. По сравнению с предыдущей неделей показатель снизился на 9%, а относительно аналогичного периода прошлого года — на 23%. Об этом сообщил автоэксперт Сергей Целиков.

Рынок легких коммерческих автомобилей продемонстрировал большую устойчивость. Как отметил Сергей Целиков, за прошлую неделю на учет поставили 1459 новых LCV полной массой до 3,5 тонны. Это практически соответствует результату 41-й недели: рост составил +0,2%. При этом в годовом выражении продажи сократились на 23%.

В сегменте грузовых автомобилей снижение оказалось более заметным. За неделю в России реализовали 943 грузовика полной массой свыше 3,5 тонны. Продажи уменьшились на 16,8% по сравнению с предыдущей неделей и на 28,1% относительно аналогичной недели прошлого года.

По итогам 41-й недели текущего года Сергей Целиков также сообщал о снижении продаж новых легковых автомобилей в России. В сегментах легких коммерческих и грузовых автомобилей тогда, как и сейчас, наблюдалась отрицательная динамика.

Ранее Сергей Целиков назвал основные тренды российского авторынка, сформировавшиеся за девять месяцев 2026 года. Среди них эксперт выделил нормализацию товарных запасов у дистрибьюторов и дилеров, а также увеличение доли кроссоверов и внедорожников в продажах.

До этого Минпромторг сообщил о росте продаж новых автомобилей в России по итогам третьего квартала 2026 года. В ведомстве связали укрепление рыночного тренда с программами стимулирования спроса на отечественную технику.

Автор: Иван Бахарев