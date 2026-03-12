В России уменьшился объем страховых взносов по ОСАГО

По итогам 2025 года объем страховых взносов по полисам ОСАГО в России снизился и составил 330,3 млрд рублей. Такой результат, как отмечают аналитики, связан прежде всего с удешевлением самих полисов, чему способствовала усилившаяся конкуренция между страховыми компаниями. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на свежий обзор ключевых показателей страхового рынка, подготовленный Банком России.

Согласно данным регулятора, основное сокращение взносов было отмечено в корпоративном сегменте автострахования. В то же время, физические лица стали чаще приобретать полисы ОСАГО, что отражается в увеличении объема взносов со стороны этого сегмента. Кроме того, эксперты Центробанка акцентируют внимание на растущей популярности электронных полисов ОСАГО. За прошедший год их доля увеличилась на 4 процентных пункта по сравнению с 2024 годом и достигла 6% от общего объема взносов по ОСАГО.

Что касается страховых выплат, за 2025 год по полисам ОСАГО было выплачено 221 млрд рублей. Эта сумма превышает показатель предыдущего года на 9,4%. В Банке России поясняют, что рост выплат связан с увеличением средней страховой выплаты, которая достигла 106 тыс. рублей. При этом общее количество выплат, напротив, уменьшилось на 5,9%, что специалисты связывают с сокращением числа дорожно-транспортных происшествий в 2025 году.

Актуальные вопросы и перспективы рынка автострахования планируется подробно обсудить на форуме «ФинАвто – 2026. Финансовые инструменты авторынка», который организует агентство «АВТОСТАТ». Мероприятие пройдет 22 апреля в Москве.