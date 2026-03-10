Главная Новости F&i В России уменьшили штрафы за отсутствие ОСГОП при перевозках в такси
Новости

В России уменьшили штрафы за отсутствие ОСГОП при перевозках в такси

Путин подписал закон о снижении штрафов за отсутствие ОСГОП у такси: теперь для граждан 5000 рублей, для ИП — 25000, для юрлиц — 40000 рублей.
РедакцияР
Редакция
10.03.2026, 11:41·2 мин
single
Фото: Autostat.ru

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который снижает размеры штрафов за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) при осуществлении таксомоторных перевозок. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст документа, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами, сумма штрафа для физических лиц теперь составит 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей установлен штраф в размере 25 тысяч рублей, а для юридических лиц — 40 тысяч рублей.

Разработчики закона ранее отмечали, что действовавшие до этого момента штрафные санкции были непропорциональны характеру административного правонарушения, поскольку изначально предназначались для крупных перевозчиков на воздушном и железнодорожном транспорте. Ранее для должностных лиц штраф доходил до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 1 миллиона рублей.

Авторы документа подчеркивают, что отсутствие полиса ОСГОП не ущемляет права пассажиров. В случае дорожно-транспортного происшествия перевозчик по-прежнему обязан компенсировать причинённый вред на условиях, аналогичных тем, которые применяются при наличии страхового договора.

Напомним, как сообщал ранее аналитический центр «АВТОСТАТ», в конце прошлого года в Государственную думу был внесён законопроект, обязывающий таксистов оформлять полис ОСГОП уже на этапе получения лицензии на перевозку. На данный момент этот документ проходит стадию предварительного рассмотрения.

Источник

F&i (120)Финансы (53)Автострахование (48)Такси (51)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
Статьи

Обзор моделей Baic для семейных поездок

Редакция·17.07.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация