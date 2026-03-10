В России уменьшили штрафы за отсутствие ОСГОП при перевозках в такси

Президент Российской Федерации Владимир Путин утвердил закон, который снижает размеры штрафов за отсутствие обязательного страхования гражданской ответственности перевозчиков (ОСГОП) при осуществлении таксомоторных перевозок. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на текст документа, опубликованный на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с новыми правилами, сумма штрафа для физических лиц теперь составит 5 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей установлен штраф в размере 25 тысяч рублей, а для юридических лиц — 40 тысяч рублей.

Разработчики закона ранее отмечали, что действовавшие до этого момента штрафные санкции были непропорциональны характеру административного правонарушения, поскольку изначально предназначались для крупных перевозчиков на воздушном и железнодорожном транспорте. Ранее для должностных лиц штраф доходил до 50 тысяч рублей, а для юридических — до 1 миллиона рублей.

Авторы документа подчеркивают, что отсутствие полиса ОСГОП не ущемляет права пассажиров. В случае дорожно-транспортного происшествия перевозчик по-прежнему обязан компенсировать причинённый вред на условиях, аналогичных тем, которые применяются при наличии страхового договора.

Напомним, как сообщал ранее аналитический центр «АВТОСТАТ», в конце прошлого года в Государственную думу был внесён законопроект, обязывающий таксистов оформлять полис ОСГОП уже на этапе получения лицензии на перевозку. На данный момент этот документ проходит стадию предварительного рассмотрения.