На российском рынке электромобилей сменился лидер продаж: кто обошёл Toyota и Changan

На 44-й неделе года суммарная доля электрокаров и подключаемых гибридов в продажах новых легковых автомобилей в России превысила 10%. По словам аналитика Сергея Целикова, в категории «чистых» электромобилей произошла смена лидера: первое место занял отечественный кроссвэн UMO 5.

В течение последней недели октября в стране продали 944 «чистых» электрокара. Их доля в общем объеме продаж составила 3,2%. Реализация подключаемых гибридов достигла 2140 автомобилей, а их доля составила 6,9%.

Неделей ранее на оба сегмента приходилось 9,6% продаж новых легковых машин. Сергей Целиков отметил, что показатель 44-й недели не стал максимальным в текущем году. Наибольшая совокупная доля электрокаров и подключаемых гибридов составила 11,7% — такие значения зафиксировали на 39-й и 41-й неделях.

За минувшую неделю продажи UMO 5, возглавившего рейтинг, достигли 267 автомобилей. Кроссвэн опередил два кроссовера, поставляемых в рамках альтернативного импорта: на Changan Qiyuan (Nevo) Q05 пришлось 250 зарегистрированных машин, а продажи Toyota BZ3X составили 203 экземпляра.

Автоэксперт также обратил внимание на заметное сокращение продаж российского компактного кроссовера Evolute I-Joy без господдержки. За отчетную неделю реализовали 92 таких автомобиля.

Лидером сегмента подключаемых гибридов вновь стал китайский кроссовер Geely EX5 EM-R. Его продажи составили 438 машин. Вторую позицию занял Evolute I-Space, результат которого достиг 182 реализованных автомобилей.

На третью строчку поднялся новый «внедорожный» кроссовер Esteo V27: за неделю продали 146 автомобилей этой модели. Esteo обошел Voyah Free, ранее входивший в число лидеров сегмента. За тот же период на учет поставили 139 таких машин.

Ранее Сергей Целиков сообщил, что за последнюю неделю октября продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 8,9%. При этом в годовом выражении рынок сократился на 15,4%.

До этого аналитик заявил о снижении доли электромобилей и подключаемых гибридов на российском рынке в конце октября. По его оценке, интерес к таким автомобилям уменьшился на фоне нормализации ситуации на топливном рынке и временного завершения программ господдержки.

Автор: Иван Бахарев