Премиальный минивэн Maextro V800 вскоре появится на российском рынке

В настоящее время приобрести Maextro V800 в российских автосалонах невозможно, однако уже в следующем году ситуация должна измениться.

Об этом сообщает Autonews со ссылкой на директора по закупкам сети “Авилон” Сергея Костянецкого.

По его словам, партия автомобилей уже заказана. Ожидается, что машины прибудут в автосалоны и поступят в продажу примерно в феврале следующего года. Информация о будущей цене пока не раскрывается.

Минивэн Maextro V800 разработан совместно китайскими автомобильным и технологическим гигантами JAC и Huawei. Производство автомобилей организовано на заводе в городе Хэфэне.

Внешне минивэн заметно напоминает люксовый седан бренда S800. При создании экстерьера разработчики использовали несколько необычных решений.

Фото: Carsweek.ru

В частности, автомобиль получил оригинальные фары. Внутри них установлены тысячи миниатюрных светодиодов, которые не только эффективно освещают дорогу, но и могут демонстрировать детализированные изображения.

Габариты и премиальный салон

По размерам и вместительности автомобиль превосходит признанных лидеров сегмента — Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class. Салон рассчитан на семь человек, а для отделки интерьера использованы роскошная кожа и элементы хрусталя.

Дополнительное ощущение простора создает сплошная панорамная крыша со сдвижной шторкой. Премиальный характер модели также подчеркивает эффектная подсветка “Звездное небо”, знакомая по автомобилям Rolls-Royce.

Двигатель и запас хода

Силовая установка представляет собой последовательный гибрид. В ее состав входят полуторалитровый бензиновый двигатель, выполняющий функцию генератора, и два электродвигателя. Их суммарная мощность составляет 530 лошадиных сил.

Без запуска ДВС и исключительно на электротяге автомобиль способен проехать 275 км. При полностью заряженной батарее и заправленном топливном баке общий запас хода превышает 1200 км.

Продажи на Xpeng V800 на китайском рынке начались этим летом. Стоимость модели в пересчете составляет от 10 до 13 миллионов рублей.

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Фото: Maextro