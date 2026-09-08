Главная Новости Omoda С приходом осени в России изменилась стоимость популярного кроссовера Omoda C5: сколько он теперь стоит
Новости

С приходом осени в России изменилась стоимость популярного кроссовера Omoda C5: сколько он теперь стоит

Omoda C5 подорожала в России на 50 тысяч рублей во всех комплектациях. Цены на рестайлинговый кроссовер теперь начинаются от 2,399 млн рублей.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
08.09.2026, 08:12·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Содержание:

В России обновились цены на компактный кроссовер Omoda C5. В сентябре все четыре комплектации модели стали дороже на 50 тыс. рублей, что соответствует росту на 1,7-2,1%. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов китайского бренда.

Цены на Omoda C5

КомплектацияЦенаИзменение
«Актив»
1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD		2 399 000 руб.+50 000 руб.
«Драйв»
1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD		2 629 000 руб.+50 000 руб.
«Стиль»
1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD		2 779 000 руб.+50 000 руб.
«Стиль»
1.5T, 147 л. с., 7DCT, AWD		2 929 000 руб.+50 000 руб.

Повышение коснулось рестайлинговой версии Omoda C5, которая поступила в продажу весной нынешнего года. Независимо от комплектации кроссовер оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 147 л. с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм.

В переднеприводных версиях двигатель работает в паре с шестиступенчатым «роботом». Единственная полноприводная модификация получила семиступенчатый «робот».

При этом переднеприводная Omoda C5 демонстрирует лучшую динамику, чем автомобиль с полным приводом. До 100 км/ч она разгоняется за 9,9 секунды, а полноприводной версии для этого требуется на 1,6 секунды больше.

Omoda C5
Фото: Автоновости Дня

Есть различия и в показателях расхода топлива. В смешанном цикле переднеприводный кроссовер расходует 7,4 литра, тогда как для версии с двумя ведущими осями заявлен показатель 8,3 литра на 100 километров.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 появится на российском рынке под отечественным брендом Jeland. Модель сохранит прежнее название, а ее производство по полному технологическому циклу, включая сварку, окраску и сборку автомобилей, организуют на одном из заводов холдинга «АГР».

Публичная премьера кроссовера после ребрендинга прошла в начале июля в Санкт-Петербурге, на площадке молодежного фестиваля VK Fest.

Автор: Иван Бахарев

Читайте «Автоновости дня» в Google. Добавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы чаще видеть наши публикации в «Главных новостях».

Источник

Omoda (127)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

Статьи

Гибрид или ДВС в 2026: сравнение затрат, надежности и экологии

Редакция·22.01.2026
Статьи

Автопутешествие по России: как подготовиться к долгому пути и сделать поездку комфортной

Редакция·29.07.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Что делать, если заперли ключи в машине?

Редакция·17.10.2024
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация