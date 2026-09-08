С приходом осени в России изменилась стоимость популярного кроссовера Omoda C5: сколько он теперь стоит

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В России обновились цены на компактный кроссовер Omoda C5. В сентябре все четыре комплектации модели стали дороже на 50 тыс. рублей, что соответствует росту на 1,7-2,1%. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга прайс-листов китайского бренда.

Цены на Omoda C5

Комплектация Цена Изменение «Актив»

1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD 2 399 000 руб. +50 000 руб. «Драйв»

1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD 2 629 000 руб. +50 000 руб. «Стиль»

1.5T, 147 л. с., 6DCT, FWD 2 779 000 руб. +50 000 руб. «Стиль»

1.5T, 147 л. с., 7DCT, AWD 2 929 000 руб. +50 000 руб.

Повышение коснулось рестайлинговой версии Omoda C5, которая поступила в продажу весной нынешнего года. Независимо от комплектации кроссовер оснащается 1,5-литровой бензиновой «турбочетверкой» мощностью 147 л. с. и максимальным крутящим моментом 210 Нм.

В переднеприводных версиях двигатель работает в паре с шестиступенчатым «роботом». Единственная полноприводная модификация получила семиступенчатый «робот».

При этом переднеприводная Omoda C5 демонстрирует лучшую динамику, чем автомобиль с полным приводом. До 100 км/ч она разгоняется за 9,9 секунды, а полноприводной версии для этого требуется на 1,6 секунды больше.

Фото: Автоновости Дня

Есть различия и в показателях расхода топлива. В смешанном цикле переднеприводный кроссовер расходует 7,4 литра, тогда как для версии с двумя ведущими осями заявлен показатель 8,3 литра на 100 километров.

Ранее сообщалось, что Omoda C5 появится на российском рынке под отечественным брендом Jeland. Модель сохранит прежнее название, а ее производство по полному технологическому циклу, включая сварку, окраску и сборку автомобилей, организуют на одном из заводов холдинга «АГР».

Публичная премьера кроссовера после ребрендинга прошла в начале июля в Санкт-Петербурге, на площадке молодежного фестиваля VK Fest.

Автор: Иван Бахарев

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