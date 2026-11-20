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Exeed пересмотрел цены на кроссовер RX 2025 года выпуска. Базовая стоимость автомобилей снизилась на 460–510 тыс. рублей, однако одновременно уменьшился размер прямой скидки. Как выяснили «Автоновости дня» в ходе мониторинга российского рынка новых автомобилей, итоговая цена обеих комплектаций выросла на 71–81 тыс. рублей.

Корректировка затронула версии «Премиум» и «Флагман». Обе комплектации оснащаются двухлитровым турбомотором мощностью 249 л. с., восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Цена Exeed RX в исполнении «Премиум» уменьшилась на 510 тыс. рублей, или на 9,81%, и составила 4 690 000 рублей. Для «Флагмана» снижение достигло 460 тыс. рублей, или 8,42%, — до 5 000 000 рублей.

Цены на Exeed RX

Комплектация Цена Изменение «Премиум» / Premium (2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 8AT, AWD) 4 690 000 ₽ −510 000 ₽ (−9,81%) «Флагман» / Flagship (2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 8AT, AWD) 5 000 000 ₽ −460 000 ₽ (−8,42%)

Одновременно с базовой стоимостью изменилась и прямая скидка, действующая при покупке кроссовера без кредитных программ. Ранее покупатели версии «Премиум» могли получить 1 001 000 рублей скидки, а для «Флагмана» её размер составлял 961 000 рублей. Теперь для обеих комплектаций предусмотрена скидка в размере 420 тыс. рублей.

В итоге сокращение скидки оказалось больше, чем снижение базовой цены. С учётом выгоды стоимость «Премиум» увеличилась на 71 тыс. рублей, или на 1,69%, — с 4 199 000 до 4 270 000 рублей. Цена «Флагмана» выросла на 81 тыс. рублей, или на 1,80%, достигнув 4 580 000 рублей вместо прежних 4 499 000 рублей.

Цены на Exeed RX с учётом прямой скидки

Комплектация Цена с учётом

прямой скидки Изменение «Премиум» / Premium (2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 8AT, AWD) 4 270 000 ₽ +71 000 ₽ (+1,69%) «Флагман» / Flagship (2025 г. в., 2.0T, 249 л. с., 8AT, AWD) 4 580 000 ₽ +81 000 ₽ (+1,80%)

В стандартное оснащение Exeed RX входят панорамная крыша, светодиодная оптика, 20-дюймовые легкосплавные диски, двухзонный климат-контроль и электропривод двери багажника. Сиденья обоих рядов имеют функции обогрева и вентиляции, передние кресла дополнительно оснащены массажем. Также предусмотрены обогрев руля и лобового стекла.

Переднее пассажирское кресло оборудовано оттоманкой с электрической регулировкой. За отображение информации отвечают цифровая приборная панель и центральный сенсорный экран диагональю по 12,3 дюйма. В перечень оснащения также входят беспроводная зарядка смартфона, встроенный видеорегистратор и аудиосистема с 14 динамиками.

Электронные системы помощи водителю включают адаптивный круиз-контроль, ассистенты удержания в полосе и контроля слепых зон, а также камеры кругового обзора. В комплектации «Флагман» дополнительно доступны проекционный дисплей и система автоматической парковки с ассистентом движения задним ходом.