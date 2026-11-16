В России резко подорожал Rox 01: сколько теперь стоит внедорожник российской сборки

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Премиальный гибридный внедорожник Rox 01 заметно подорожал на российском рынке. Как выяснили «Автоновости дня», в ноябре его стоимость по сравнению с июльским «прайсом» увеличилась на 2,5-2,54 млн рублей, или почти на 30%. Повышение коснулось обеих комплектаций модели.

Цена семиместной «Семейная версия» / Family Edition выросла на 2 499 000 рублей (+29,9%) и достигла 10 849 000 рублей. Шестиместная «Бизнес версия» / Business Edition подорожала на 2 539 000 рублей (+29,8%), до 11 049 000 рублей. Кроме того, из прайс-листа Rox 01 убрали прямую выгоду в размере 450 тыс. рублей, которую ранее предоставляли при покупке без заемных средств.

Цены на Rox 01

Комплектация Цена Изменение «Семейная версия» / Family Edition (REEV, 1.5T ДВС-генератор, 476 л. с., 56,01 кВт·ч, AWD, 7 мест) 10 849 000 руб. +2 499 000 руб. «Бизнес версия» / Business Edition (REEV, 1.5T ДВС-генератор, 476 л. с., 56,01 кВт·ч, AWD, 6 мест) 11 049 000 руб. +2 539 000 руб.

Китайский внедорожник Rox 01 появился на российском рынке в феврале прошлого года. На первом этапе автомобили поставляли из Китая, а летом нынешнего года производство модели началось на калининградском заводе «Автотор».

Rox 01 оснащен последовательной гибридной силовой установкой и постоянным полным приводом. Его 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор выполняет функцию генератора и используется для подзарядки батареи. За движение автомобиля отвечают два электромотора, установленные на каждой оси. Их совокупная мощность составляет 476 л. с., а максимальный крутящий момент достигает 740 Н·м. До 100 км/ч внедорожник разгоняется за 5,5 секунды, максимальная скорость — 190 км/ч.

Емкость литий-ионной тяговой батареи заявлена на уровне 56,01 кВт·ч. На электротяге Rox 01 способен проехать до 235 километров по циклу WLTC​. В гибридном режиме, при полностью заправленном 70-литровом бензобаке и заряженном аккумуляторе, запас хода достигает 1115 километров.

Производитель также заявлял, что «подкапотный» мотор-генератор Rox 01 способен стабильно запускаться при 43 градусах мороза. Оптимальный температурный режим аккумулятора обеспечивает многоуровневая система терморегулирования, которая может как нагревать, так и охлаждать батарею.

Автор: Иван Бахарев