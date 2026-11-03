В России резко выросла стоимость обслуживания самых доступных и популярных автомобилей: сколько теперь стоит ТО «Лады»

С ноября 2026 года «АвтоВАЗ» в очередной раз увеличил стоимость технического обслуживания автомобилей LADA. Относительно августовского прайс-листа плановое ТО в среднем подорожало примерно на 15%. Повышение коснулось всех основных моделей марки, сообщает сайт «Лада.Онлайн».

Указанные суммы представляют собой рекомендованные максимальные розничные цены на обслуживание в Тольятти. У официальных дилеров LADA итоговая стоимость может быть ниже, поскольку они вправе устанавливать собственные цены в пределах рекомендованного уровня. В последний раз прайсы на плановое ТО моделей «АвтоВАЗа» менялись в августе.

Для LADA Granta стоимость дилерского техобслуживания теперь находится в диапазоне от 11 700 до 32 900 рублей. Минимальная сумма установлена для ТО-1 автомобилей с 1,6-литровыми двигателями мощностью 90 и 106 л. с. в сочетании с пятиступенчатой механикой. Максимальная относится к ТО-6 версии с 90-сильным мотором и такой же коробкой, а также к автомобилю с двигателем 1,6 л мощностью 98 л. с. и автоматической трансмиссией.

Диапазон цен на ТО LADA Vesta составляет от 5100 до 50 200 рублей. Наименьшая стоимость предусмотрена для ТО-0 версии с 122-сильным двигателем объемом 1,8 литра и шестиступенчатой «механикой». Дороже всего обходится ТО-6 автомобиля с 1,6-литровым мотором мощностью 90 л. с. и пятиступенчатой механической коробкой.

Рекомендованная стоимость обслуживания LADA Aura варьируется от 15 900 до 51 200 рублей. Обе суммы указаны для автомобиля с двигателем 1,8 л мощностью 122 л. с. и автоматической трансмиссией. Минимальный тариф соответствует ТО-1, максимальный — ТО-3.

Плановое техобслуживание LADA Largus оценивается в сумму от 14 700 до 54 400 рублей. В обоих случаях речь идет о версии с 1,6-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 90 л. с. Самым доступным для модели остается ТО-1, а наиболее дорогим — ТО-6.

Для внедорожника LADA Niva Travel цены начинаются с 7500 рублей за ТО-0 и доходят до 29 600 рублей за ТО-4. Эти значения относятся к автомобилю с новым восьмиклапанным двигателем 1,8 л мощностью 90 л. с. и механической коробкой передач.

У LADA Niva Legend минимальная стоимость обслуживания составляет 7300 рублей. Столько придется заплатить за ТО-0 автомобиля с восьмиклапанным мотором 1,7 л мощностью 83 л. с. и механикой. Максимальная цена — 27 100 рублей за ТО-4 версии с новым восьмиклапанным 90-сильным двигателем 1,8 л. и механической коробкой передач.

Для LADA Iskra установлен диапазон от 5000 до 43 500 рублей. Нижняя граница соответствует ТО-0 автомобиля с 1,6-литровым двигателем мощностью 106 л. с. и шестиступенчатой механикой. Верхняя касается ТО-3 версии с мотором того же объёма и мощности, но с автоматической трансмиссией.

Ранее директор по сервису дилерской сети «Прагматика» Александр Кулаков рассказал, какие автомобили LADA дешевле всего обслуживать в период действия заводской гарантии. По его оценке, минимальные расходы на техобслуживание и запчасти требуются для внедорожника LADA Niva Legend.

Автор: Иван Бахарев