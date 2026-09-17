Продажи одной из моделей Changan в России резко «обвалились»: сколько она стоит сейчас

В России резко снизились продажи новых бизнес-седанов Changan Lamore: в последнее время их регистрации практически достигли единичных значений. Об этом в четверг сообщил Telegram-канал «Китайские автомобили», сославшись на данные аналитической компании «Автостат Инфо».

Согласно статистике, в августе на российский учет поставили лишь три машины, а в июле — одну. При этом с начала года россияне зарегистрировали 394 новых Changan Lamore.

На официальном сайте суббренда Uni, к которому седан Lamore перешел в ноябре прошлого года, в разделе «Автомобили в наличии» указаны 18 автомобилей. У шести из них стоит отметка «в пути». Однако в статистике регистраций под новым названием Uni-L эти седаны пока не появились.

Как ранее сообщали «Автоновости дня», после смены названия автомобиль не претерпел визуальных или технических изменений. Changan Uni-L по-прежнему оснащается 1,5-литровым четырехцилиндровым турбомотором мощностью 181 силу. Двигатель работает вместе с семиступенчатым «роботом» с двумя «мокрыми» сцеплениями.

Модель доступна только в одной комплектации — «Техно». Её стоимость составляет 2 929 900 рублей. В оснащение входят полностью светодиодная оптика, автоматически выдвигающиеся из дверей ручки, 18-дюймовые литые диски и кресла с отделкой перфорированной эко-кожей. Также предусмотрены 10-дюймовая цифровая приборная панель и мультимедийная система с сенсорным дисплеем диагональю 13,2 дюйма, поддерживающая Apple CarPlay/ Andriod Auto.

Кроме того, Changan Lamore под новым брендом получил штатную аудиосистему с шестью динамиками, 12-вольтовую розетку и USB-порт. В оснащение также входят панорамная крыша, климат-контроль с фильтром очистки и ионизацией воздуха, камера заднего вида с динамической разметкой, парктроники и водительское кресло с памятью настроек.

В целом продажи новых легковых автомобилей китайских брендов в России в августе 2026 года снизились до 43 тыс. машин. По сравнению с августом прошлого года показатель уменьшился на 23%, а относительно июля — на 11%. Доля китайских марок составила 38%, сократившись на 16% за год и на 2% за месяц.

Ранее в сентябре компания Changan вывела на российский рынок пикап Hunter Plus в новой модификации с 2,5-литровым турбодизелем мощностью 146 л. с. Автомобиль предлагается в комплектациях «Стандарт» и «Комфорт». Стоимость модели начинается от 4 129 000 рублей.

Автор: Иван Бахарев