В России реализовали более тысячи автомобилей «Москвич» линейки М

Автозавод «Москвич» сообщил, что по итогам сентября с начала продаж владельцам передали более 1 тыс. автомобилей линейки М. Информацию распространила пресс-служба предприятия.

В линейку «Москвич М» входят два кроссовера — М70 и М90. Для первой модели предусмотрены два силовых агрегата: 1,5-литровый мотор мощностью 150 л.с. в сочетании с 7-ступенчатым «роботом» и 2-литровый турбодвигатель мощностью 200 л.с., работающий с 9-ступенчатым «автоматом». 7-местный М90 оснащается 2-литровым турбомотором мощностью 200 л.с. и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Ранее генеральный директор завода «Москвич» Елена Фролова сообщила, что в 2027 году планируется начать серийное производство гибридных версий этих автомобилей. Первым гибридом в модельной линейке бренда, который встанет на конвейер, станет М70.