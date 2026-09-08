В России разрешили предъявлять водительские права через «Макс»: когда станет доступна новая функция

В России водителям разрешили предъявлять водительское удостоверение и свидетельство о регистрации транспортного средства в электронном виде через мессенджер «Макс». Такие документы приравнены к оригиналам. Изменения вступили в силу 8 сентября, однако технически новая функция станет доступна в ближайшие месяцы, сообщает ТАСС.

Соответствующие поправки в Правила дорожного движения правительство утвердило 28 августа. Согласно изменениям, водители смогут показывать инспекторам ГИБДД электронные версии водительских прав и СТС через «Макс».

Документы будут предъявляться в виде двухмерного штрихового кода. Его сформирует многофункциональный сервис обмена информацией при взаимодействии с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

При этом предъявление электронных прав и СТС по новым правилам приравнивается к предъявлению оригиналов документов.

Практический запуск механизма состоится позднее. В Минцифры уточнили, что техническую возможность предъявлять электронные документы через мессенджер «Макс» реализуют в ближайшие месяцы. Точная дата в сообщении ведомства не указана.

Ранее автоюрист Лев Воропаев рекомендовал пока возить пластиковые водительские права и СТС в бардачке. По его словам, электронный формат документов остаётся добровольным, а пластиковые версии никто не отменял.

Автор: Андрей Сундуков

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