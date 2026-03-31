Физическим лицам в России позволили ввозить автомобили без кнопки SOS после 1 апреля

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации перенесло сроки введения обязательной установки системы экстренного реагирования «ЭРА-ГЛОНАСС» на автомобили, ввозимые физическими лицами. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ведомства.

В Минпромторге уточнили, что изначально планировалось ввести обязательное оснащение транспортных средств устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» с 1 апреля 2026 года. Однако теперь реализация этого требования откладывается на неопределенный срок.

«Введение обязательного оснащения транспортных средств, ввозимых физическими лицами, устройствами вызова экстренных оперативных служб с подключением к системе „ЭРА-ГЛОНАСС“ с 1 апреля 2026 года не планируется и переносится на более поздний срок», — заявили представители министерства.

В настоящее время проект соответствующего постановления правительства проходит межведомственное согласование. Информацию о дальнейшем ходе процесса Минпромторг пока не раскрывает.

Оператор государственной информационной системы «ЭРА-ГЛОНАСС» также прокомментировал ситуацию, отметив, что ему не известен новый нормативный срок начала обязательной установки кнопок SOS на автомобили, ввозимые физлицами. Как подчеркнули в компании, определять подобные сроки не входит в их компетенцию.

Напомним, ранее Минпромторг выступил с инициативой отменить действующий мораторий на обязательную установку устройств вызова экстренных оперативных служб на автомобили, которые ввозят в Россию физические лица. Соответствующее предложение было озвучено в декабре 2025 года. В сопроводительных материалах к законопроекту отмечалось, что на сегодняшний день тревожными кнопками оснащены уже 23% автопарка страны — это 12,9 миллиона транспортных средств.

Ранее издание «Автоновости дня» информировало, что система «ЭРА-ГЛОНАСС» ежегодно способствует спасению тысяч водителей и пассажиров. Платформа работает в тесном взаимодействии со всеми экстренными службами страны по номеру 112. Благодаря этому, при серьезных авариях или использовании кнопки SOS, оперативные службы получают координаты автомобиля в среднем за 19 секунд, что позволяет быстрее реагировать на происшествия.

Автор: Иван Бахарев