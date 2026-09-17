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В России назвали способ ускорить продажу автомобилей с пробегом: что увеличивает число звонков

Исследование: 28% россиян при выборе автомобиля с пробегом учитывают соответствие цены рыночному уровню, а такие объявления получают на 7% больше звонков.
РедакцияР
Редакция
17.09.2026, 14:23·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

При выборе автомобиля с пробегом 28% россиян оценивают, насколько его стоимость соответствует рыночному уровню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-платформы «Авито авто».

Статистика площадки подтверждает влияние этого критерия на интерес к объявлениям. Продавцам машин, цена которых находится в рыночном диапазоне, звонят на 7% чаще.

Таким образом, значительная часть покупателей ориентируется не только на указанную в объявлении сумму. Они сравнивают стоимость с ценами на аналогичные автомобили и оценивают соответствие предложения текущей ситуации на рынке.

Вместе с тем результаты опроса не говорят о том, что цена для всех покупателей является единственным или основным критерием. Согласно другому исследованию «Авито авто», 67% респондентов назвали оптимальное соотношение стоимости и состояния автомобиля главным фактором при окончательном выборе.

Ранее в России назвали самые продаваемые автомобили с пробегом по итогам лета. Спрос на подержанные машины продолжил увеличиваться, однако темпы роста замедлились.

До этого автоэксперт сообщил, что японские марки впервые опередили российские по доле на рынке легковых автомобилей с пробегом.

Автор: Андрей Сундуков

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