В России назвали способ ускорить продажу автомобилей с пробегом: что увеличивает число звонков

При выборе автомобиля с пробегом 28% россиян оценивают, насколько его стоимость соответствует рыночному уровню. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные онлайн-платформы «Авито авто».

Статистика площадки подтверждает влияние этого критерия на интерес к объявлениям. Продавцам машин, цена которых находится в рыночном диапазоне, звонят на 7% чаще.

Таким образом, значительная часть покупателей ориентируется не только на указанную в объявлении сумму. Они сравнивают стоимость с ценами на аналогичные автомобили и оценивают соответствие предложения текущей ситуации на рынке.

Вместе с тем результаты опроса не говорят о том, что цена для всех покупателей является единственным или основным критерием. Согласно другому исследованию «Авито авто», 67% респондентов назвали оптимальное соотношение стоимости и состояния автомобиля главным фактором при окончательном выборе.

Ранее в России назвали самые продаваемые автомобили с пробегом по итогам лета. Спрос на подержанные машины продолжил увеличиваться, однако темпы роста замедлились.

До этого автоэксперт сообщил, что японские марки впервые опередили российские по доле на рынке легковых автомобилей с пробегом.

Автор: Андрей Сундуков