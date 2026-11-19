В России опубликован прайс-лист на семиместный кроссовер Peugeot 5008 2026 года выпуска. Как выяснили «Автоновости дня», модель доступна в одной комплектации по прежней цене, но ее оснащение отличается от версии 2024 года.

Рекомендованная розничная цена Peugeot 5008 2026 года выпуска составляет 4 899 000 рублей. В такую же сумму оценивается кроссовер 2024 года производства: его прайс-лист по-прежнему размещен на сайте дистрибьютора и продолжает действовать.

Техническая часть у автомобилей 2026 и 2024 годов выпуска не изменилась. Обе версии оснащаются 1,8-литровым турбированным двигателем мощностью 211 л.с., который работает вместе с классическим восьмиступенчатым «автоматом». Привод у кроссовера только передний.

Фото: Автоновости Дня

Главные отличия нового «прайса» связаны с комплектацией. Peugeot 5008 2026 года выпуска лишился массажа передних сидений, памяти настроек водительского кресла и электрической регулировки поясничной поддержки обоих передних кресел. Кроме того, число направлений их электрорегулировки уменьшилось с восьми до шести.

В «свежих» кроссоверах также отсутствуют беспроводная зарядка для смартфона, декоративная светодиодная подсветка по периметру панорамной крыши, подсветка передних дверных панелей, подлокотников и подстаканников переднего ряда. Помимо этого, из оснащения исключены алюминиевые накладки на дверных порогах, педалях и площадке для отдыха ноги.

Фото: Автоновости Дня

Изменилась и отделка салона. Комбинированную отделку сидений натуральной кожей Claudia цвета Habana заменили на темную натуральную кожу Claudia, а декоративные вставки Alcantara на дверных панелях — на элементы, имитирующие карбон. Мультифункциональный руль теперь обтянут гладкой кожей вместо перфорированной, а хромированная вставка «GT» на нем отсутствует.

Белый перламутр, ранее относившийся к «специальный» цветам кузова и предлагавшийся за 35 000 рублей, для автомобилей 2026 года доступен без доплаты. Окраска в этот цвет предлагается наряду со стандартными черным и серым вариантами.

В оснащение Peugeot 5008 2026 года входят встроенные онлайн-сервисы российской платформы PlayAuto от компании Navio. Она объединяет навигацию от 2ГИС, сервис оплаты топлива на АЗС, музыку, подкасты и аудиокниги.

Кроссовер также получил фронтальные и передние боковые подушки безопасности, шторки безопасности и набор электронных помощников. В него входят адаптивный круиз-контроль и система удержания в полосе. Кроме того, установлены 18-дюймовые легкосплавные колесные диски.

Боковые зеркала оснащены электрорегулировкой, обогревом и электроприводом складывания. Также предусмотрены функция наклона при движении задним ходом и датчики «слепых зон».

В список оборудования входят полностью светодиодная оптика, цифровая приборная панель, двухзонный климат-контроль, бесключевой доступ с кнопкой запуска двигателя, система кругового обзора, передние и задние датчики парковки, электропривод багажника и другие функции.