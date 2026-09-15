В России раскрыли стоимость обновленного бизнес-седана Hongqi H5: сколько стоит аналог Camry и чем он удивит россиян

Компания Hongqi готовится вывести на российский рынок обновленный бизнес-седан H5. Модель получила слегка переработанную внешность и полностью переосмысленный интерьер. Тем временем один из дилеров уже назвал стоимость и перечислил оснащение автомобиля.

Премьера обновленного Hongqi H5 в России ранее была анонсирована на официальном сайте бренда. Производитель подчеркивает, что седан создан на «проверенной» платформе, которая «доказала свою надежность» в российских условиях.

В числе внешних изменений — новая решетка радиатора, пересмотренный световой рисунок передних фар, 18-дюймовые литые диски с новым дизайном и измененное оформление нижнего воздухозаборника.

Салон рестайлингового Hongqi H5 также подвергся серьезной переработке. Центральное место в нем занимает обновленная мультимедийная система с улучшенными интерфейсом и функциональностью. Она получила крупный сенсорный дисплей, на который, помимо прочего, выводится управление климат-контролем.

Как выяснили «Автоновости дня», в актуальных объявлениях на одном из классифайдов крупный московский дилер уже разместил минимум два таких седана. Стоимость каждого автомобиля составляет 4 480 000 рублей без учета скидок. Официальный прайс-лист на рестайлинговый H5 пока не опубликован.

Оба автомобиля представлены в одной комплектации. Согласно описанию объявления, она предусматривает панорамную крышу с люком и автоматической солнцезащитной шторкой, передние и задние парктроники, обогрев и электропривод наружных зеркал, их автоматическое складывание, систему кругового обзора и полностью светодиодную оптику с интеллектуальным управлением дальним светом и датчиком света.

Также заявлены функция задержки выключения фар «Follow me home», подсветка багажника, атмосферная подсветка салона, 10,25-дюймовая цифровая приборная панель и рулевая колонка с ручной регулировкой в четырех направлениях. Руль с мультимедийными клавишами отделан эко-кожей, такой же материал использован для обивки сидений. В оснащение входят салонное зеркало заднего вида с автозатемнением и декоративные накладки с текстурой дерева.

За комфорт отвечают бесключевой доступ и запуск двигателя кнопкой, дистанционный запуск двигателя с ключа, обогрев рулевого колеса, а также обогрев и вентиляция передних сидений. Кресло водителя дополнительно оснащено массажем и электрическими регулировками в 12 направлениях. Кроме того, предусмотрены обогрев задних сидений, четыре режима вождения, датчик дождя и двухзонный климат-контроль.

Мультимедийное оснащение включает систему с 15,6-дюймовым сенсорным дисплеем и поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto. В список оборудования также вошли аудиосистема с 12 динамиками, встроенный видеорегистратор, беспроводная зарядка для смартфона мощностью 50 Вт и четыре USB-порта — по два типа A и C.

За защиту водителя и пассажиров отвечают фронтальные и боковые подушки безопасности для переднего и заднего ряда, шторки безопасности, коленная подушка водителя и система экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС.

Помощь водителю обеспечивают система автоматического удержания Auto Hold, интеллектуальный адаптивный круиз-контроль, активная система экстренного торможения, предупреждение о фронтальном столкновении и наезде сзади. В оснащение также входят предупреждение о выезде за пределы полосы, система удержания в полосе, контроль слепых зон и состояния водителя, датчики давления в шинах, а также системы помощи при выезде задним ходом и трогании на подъеме.

Оба выставленных седана оснащены 2,0-литровым 224-сильным бензиновым турбомотором. Двигатель работает в паре с классическим восьмиступенчатым «автоматом», привод — передний.

По размерам и формату обновленный Hongqi H5 сопоставим с Toyota Camry. Китайская модель немного длиннее актуальной Camry: ее длина составляет около 5 метров против 4,9 метра у японского седана. Колесная база достигает 2920 мм, тогда как у Toyota Camry этот показатель равен 2825 мм.

В начале сентября компания Hongqi сообщила о создании первого в автомобильной отрасли прототипа панорамной крыши со встроенными фотоэлектрическими элементами на основе перовскита. Конструкцию установили на электрокроссовер Hongqi EHS7. При ярком солнечном свете она выдает до 300 Вт и обеспечивает питанием вспомогательные системы.

Автор: Иван Бахарев

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