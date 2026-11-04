Параллельный импорт автомобилей в России «просел»: сколько новых легковушек ввезли в октябре

В октябре поставки новых легковых автомобилей в Россию по схеме альтернативного импорта опустились ниже 20 тыс. машин. Об этом в своем Telegram-канале сообщил аналитик Сергей Целиков. По его информации, показатель оказался на 12% меньше сентябрьского и на 18% ниже результата октября прошлого года.

Самое заметное снижение зафиксировано в поставках из Южной Кореи. За месяц их объем сократился на 23%, а в годовом сравнении — на 73%.

Импорт новых легковых автомобилей напрямую из Китая в октябре уменьшился на 24% относительно сентября, отметил автоэксперт. При сравнении с октябрем прошлого года снижение составило 5%.

Поставки новых легковушек через Киргизию и Белоруссию немного увеличились по сравнению с сентябрем, но по-прежнему не достигли прошлогодних значений. В годовом выражении альтернативный импорт через Киргизию снизился на 20%, а через Беларусь — на 41%.

Ранее Сергей Целиков рассказал о снижении импорта дизельных автомобилей с пробегом в Россию. Аналитик также назвал основные причины сокращения поставок и наиболее востребованные модели.

До этого автоэксперт сравнил объемы официального и альтернативного импорта новых легковых автомобилей в Россию. По итогам первых девяти месяцев 2026 года «параллельные» поставки оказались выше официальных.

Автор: Иван Бахарев