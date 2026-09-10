В России продлили распродажу двух кроссоверов у дилеров «Лады»: сколько они стоят

Содержание:

Бренд XCite сохранил прямые скидки на кроссоверы X-Cross 7 и X-Cross 8, представленные у дилеров «АвтоВАЗа», до конца сентября. Размер выгоды не изменился и составляет 100 тыс. рублей для первой модели и 300 тыс. рублей для второй. Это выяснили «Автоновости дня» в ходе регулярного изучения прайс-листов марки.

В прайс-листах XCite прямые скидки обозначены как «дополнительная выгода». Для пятиместного X-Cross 7 её размер остается неизменным с середины января. На семиместный X-Cross 8 скидка не менялась с февраля нынешнего года.

Фото: Автоновости Дня

Цены на XCite X-Cross 7 и X-Cross 8

Модель Цена с учетом

прямой скидки Прямая скидка XCite X-Cross 7 2 449 000 — 2 586 000 руб. 100 000 руб. XCite X-Cross 8 2 759 000 — 3 159 000 руб. 300 000 руб.

Оба кроссовера доступны только с одним силовым агрегатом. X-Cross 7 получил 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 147 л. с. Двигатель работает вместе с бесступенчатым вариатором и передним приводом.

Фото: Автоновости Дня

Семиместный флагман XCite X-Cross 8 оснащается 1,6-литровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. В его состав также входят семиступенчатая роботизированная коробка передач и передний либо полный привод.

Ранее XCite X-Cross 7 и X-Cross 8 вошли в рейтинг самых доступных SUV некитайских марок на российском рынке. При его подготовке учитывались действующие прайс-листы и дополнительные выгоды.

Еще весной стало известно, что продажи кроссоверов XCite постепенно сходят «на нет». В феврале по всей стране реализовали лишь 128 таких автомобилей — почти в три раза меньше, чем месяцем ранее.

Автор: Иван Бахарев

Читайте нас во ВКонтакте. Главные автомобильные новости в вашей ленте. Подписаться