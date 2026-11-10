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В России продлили крупные скидки на кроссоверы Dongfeng: цены на Mage и Huge

Dongfeng продлил скидки на кроссоверы Mage и Huge в России: выгода при покупке за собственные средства достигает 300 тысяч рублей, цены — от 2,799 млн.
Алла НиколаеваА
Алла Николаева
10.11.2026, 08:22·2 мин
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Фото: Автоновости Дня

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Dongfeng в очередной раз продлил в России скидки на кроссоверы Mage и Huge. Специальные цены действуют при покупке автомобилей за собственные средства. Размер экономии «Автоновости дня» определили в ходе мониторинга прайс-листов бренда.

Сумма скидок остаётся такой же, как с июля нынешнего года. Тогда выгода при покупке Huge увеличилась на 60 тыс. — с 240 тыс. до 300 тыс. рублей. Для Mage скидка выросла с 250 тыс. до 300 тыс. рублей в максимальной комплектации «Прогресс». В базовой версии «Драйв» кроссовер Mage и прежде предлагался с такой скидкой.

Цены на Dongfeng Mage

КомплектацияЦена со скидкойСкидка за собственные средства
«Драйв» / Emotion (1.5T, 197 л. с., 7DCT, FWD)2 799 000 руб.300 000 руб.
«Прогресс» / Progressive (1.5T, 197 л. с., 7DCT, FWD)2 899 000 руб.300 000 руб.

Городской кроссовер Dongfeng Mage конкурирует с популярными в России Geely Atlas и Jetour Dashing. На российском рынке модель появилась в июле прошлого года. Она оснащается безальтернативным 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 197 л. с., который работает в сочетании с семиступенчатым «роботом» Getrag. Как и у Huge, привод может быть только передним.

Цены на Dongfeng Huge

КомплектацияЦена со скидкойСкидка за собственные средства
«Комфорт» / Modern (1.5T, 197 л. с., 7DCT, FWD)2 939 900 руб.300 000 руб.
«Престиж» / Executive (1.5T, 197 л. с., 7DCT, FWD)3 139 900 руб.300 000 руб.

Кроссовер Dongfeng Huge продаётся в России с августа прошлого года. На российском рынке он считается флагманской моделью легковой линейки Dongfeng. В обеих комплектациях автомобиль получает 1,5-литровый бензиновый турбомотор мощностью 197 л. с. Двигатель работает вместе с семиступенчатым «роботом» с двойным «мокрым» сцеплением. Привод — только передний.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Dongfeng (66)

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