В России разработали новый способ помочь семьям с детьми при покупке автомобиля

В России обсуждается возможность разрешить использование средств материнского капитала для приобретения семейного автомобиля. С такой инициативой выступил Ярослав Нилов, возглавляющий комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Об этом он сообщил в интервью РИА «Новости».

По словам парламентария, номинал материнского капитала в 2024 году уже превысит один миллион рублей, однако на эти средства сейчас невозможно приобрести семейный автомобиль.

В рамках расширения целей использования материнского капитала Ярослав Нилов предложил рассмотреть возможность использования этих средств в качестве первого взноса по автокредиту на покупку семейной машины.

Он также отметил, что во время недавнего визита на завод ГАЗ в Нижнем Новгороде познакомился с разработкой семейного автомобиля на базе «Газели». По его словам, такой транспорт может быть использован как для туристических поездок, так и для хозяйственных нужд семьи. Машину можно трансформировать: внутри устанавливается большая кровать для ночевки, предусмотрены варианты размещения нескольких детских кресел. Как подчеркнул Ярослав Нилов, предоставление семьям такой возможности стало бы значительным подспорьем.

Ранее в стране уже предлагали расширить перечень направлений, на которые разрешено тратить материнский капитал. В частности, глава комитета Госдумы по региональной политике Алексей Диденко выступал с инициативой разрешить использование этих средств для оплаты обучения в автошколе. В прошлом году он направил соответствующее обращение вице-премьеру Татьяне Голиковой, отметив, что это поможет поддержать семьи с детьми и повысить их мобильность.

В это же время в России готовятся к введению новых правил сдачи экзаменов на получение водительских прав. В январе завершилось общественное обсуждение проекта постановления правительства, инициированного МВД, который предусматривает ужесточение требований к теоретической части экзамена для будущих водителей.

Автор: Иван Бахарев