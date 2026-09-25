В России представили новый кроссовер JELAND C7

Российский бренд JELAND представил новую флагманскую модель городской C-серии — среднеразмерный кроссовер C7. Стоимость автомобиля и дата начала продаж пока не объявлены.

По данным пресс-службы марки, модель оснащается 1,6-литровым турбодвигателем. В переднеприводной версии его мощность составляет 150 л.с., а в комплектации с полным приводом — 186 л.с. Оба варианта комплектуются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Внешность C7 дополняют светодиодная оптика, литые алюминиевые диски и спортивный спойлер. Среди особенностей модели также отмечены X-образная безрамочная решетка радиатора и задние фонари, выполненные в стилистике молний.

В салоне установлен руль, напоминающий по форме геймпад, а передние сиденья получили вентиляцию и рельефную боковую поддержку. Кресло водителя оснащено функциями памяти и электрической регулировки в шести направлениях, тогда как сиденье переднего пассажира регулируется в четырех. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъемы для гаджетов и подлокотник. Акустический комфорт обеспечивают усиленная шумоизоляция и многослойные передние стекла.