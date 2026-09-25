Главная Новости Авторынок россии В России представили новый кроссовер JELAND C7
Новости

В России представили новый кроссовер JELAND C7

Российский бренд JELAND анонсировал флагманский кроссовер C7 с турбодвигателем 1,6 л мощностью до 186 л.с., полным приводом и 7-ступенчатым роботом.
РедакцияР
Редакция
25.09.2026, 09:43·1 мин
single
Фото: Autostat.ru

Российский бренд JELAND представил новую флагманскую модель городской C-серии — среднеразмерный кроссовер C7. Стоимость автомобиля и дата начала продаж пока не объявлены.

По данным пресс-службы марки, модель оснащается 1,6-литровым турбодвигателем. В переднеприводной версии его мощность составляет 150 л.с., а в комплектации с полным приводом — 186 л.с. Оба варианта комплектуются 7-ступенчатой роботизированной трансмиссией.

Внешность C7 дополняют светодиодная оптика, литые алюминиевые диски и спортивный спойлер. Среди особенностей модели также отмечены X-образная безрамочная решетка радиатора и задние фонари, выполненные в стилистике молний.

В салоне установлен руль, напоминающий по форме геймпад, а передние сиденья получили вентиляцию и рельефную боковую поддержку. Кресло водителя оснащено функциями памяти и электрической регулировки в шести направлениях, тогда как сиденье переднего пассажира регулируется в четырех. Для пассажиров второго ряда предусмотрены разъемы для гаджетов и подлокотник. Акустический комфорт обеспечивают усиленная шумоизоляция и многослойные передние стекла.

Источник

Авторынок россии (1018)Легковые автомобили (860)Новинки (781)Suv (435)Кроссоверы (388)Российский автопром (204)Отечественные марки (219)JELAND (44)Jeland c7 (1)

Читайте по теме

Нравится нашим читателям

ТестыСтатьиОбзоры

Как редакция Time Out отправилась в долгое путешествие на автомобиле и не рассорилась

Редакция·27.06.2024
ОбзорыСтатьи

Пусковое устройство для автомобиля: ваш надежный помощник в экстренных ситуациях

Демид Поршнев·04.02.2025
Статьи

Bugatti, Ferrari, Lamborghini: на чём ездят звёзды мирового футбола

Редакция·16.09.2024
Статьи

Москвич 6 2026: полный обзор характеристик и первые отзывы

Редакция·24.01.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация