В России представили самый мощный в мире водородный автомобиль: что это за машина?

На Международном фестивале молодёжи, который проходит в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, показали ходовой прототип седана Aurus Senat с водородной силовой установкой. Ранее сообщалось, что он является самым мощным водородным автомобилем в мире.

Машина получила название NAMI Hydrogen. Её разработкой занимался ведущий научно-инжиниринговый центр транспортной индустрии России — НАМИ. Согласно информации на стенде, автомобиль оснащён комбинированной энергоустановкой, в состав которой входят тяговый электропривод и электротехнический генератор, работающий на водороде. Кроме того, батарею можно заряжать от внешних источников электроэнергии.

В сентябре прошлого года водородный Aurus Senat уже представляли на международной промышленной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь» в Минске. Тогда мероприятие лично посетил корреспондент «Автоновостей дня».

Электроэнергия для зарядки аккумулятора вырабатывается в результате реакции кислорода и водорода. В процессе взаимодействия водород отдаёт электроны, после чего они вступают в реакцию с кислородом и обеспечивают производство электроэнергии. «Побочным продуктом реакции» при этом остаётся только пар. Поэтому автомобиль не загрязняет атмосферу и выделяет в качестве выхлопа чистый водяной пар.

Представитель НАМИ ранее отмечал, что это первый автомобиль класса «люкс», оснащённый водородными топливными элементами. Полный привод обеспечивают три электромотора: два установлены на задней оси, ещё один — на передней. Их суммарная мощность заявлялась на уровне 750 кВт, или 1020 лошадиных сил. До 100 км/ч автомобиль способен разгоняться менее чем за четыре секунды.

Максимальная скорость водородного Aurus составляет 240 км/ч. Выработкой электроэнергии занимается водородный электрохимический генератор мощностью 110 кВт. При использовании резервной батареи запас хода достигает примерно 600 километров, а вместимость водородных баллонов составляет до 8 кг.

О сроках начала серийного производства автомобиля пока не сообщалось. Как рассказывал «Автоновостям дня» представитель НАМИ, для запуска такой машины необходимо изменить законодательство, а также организовать производство и распространение водорода на АЗС.

Ранее стало известно, что ФГУП «НАМИ» разработал новый отечественный бензиновый двигатель для наземного транспорта. Агрегату присвоили индекс 414320. Все подробности о новинке, представленной на выставке «Иннопром» в Екатеринбурге, выяснил корреспондент «Автоновостей дня».

Автор: Иван Бахарев

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