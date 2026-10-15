В России представили обновлённый седан Hongqi H5: сколько стоит новинка

Премиальный китайский бренд Hongqi вывел на российский рынок обновленный бизнес-седан Hongqi H5 2026 модельного года. Автомобиль с изменениями во внешности и переработанным интерьером уже принимают к заказу официальные дилеры. Стоимость модели начинается от 4 480 000 рублей.

В пресс-службе Hongqi сообщили «Автоновостям дня», что седан сохранил узнаваемый силуэт, однако получил ряд обновлений в духе флагманской линейки марки. В частности, вертикальная решетка радиатора с 12-ю хромированными стойками, напоминающая водопад, осталась одним из ключевых элементов фирменного дизайна.

Дневные ходовые огни выполнены в виде световой полосы «Усы дракона» и смещены к краю капота. Кроме того, 18-дюймовые легкосплавные диски в единственной комплектации Deluxe получили новый оригинальный дизайн.

Наиболее заметная перемена в салоне — горизонтальный сенсорный экран диагональю 15,6 дюйма, пришедший на смену вертикальному дисплею. Интерьер стал минималистичнее, а дефлекторы вентиляции и декоративные элементы выполнены в стиле «Водная рябь». Благодаря переносу селектора на рулевую колонку центральный тоннель освободился.

Для кузова предусмотрены четыре цветовых решения. В их числе новый синий металлик «Изумрудная волна», а также черный «Ночной шарм», белый перламутр «Горный кристалл» и металлик «Квантовый серебристо-серый». Салон может быть черным, черно-красным или выполненным в новом светлом оттенке «Слоновая кость». Во всех вариантах используются экокожа и декоративные накладки под дерево.

Комплектация Deluxe включает панорамную крышу с люком и автоматической шторкой, двухзонный климат-контроль и подсветку с 250 вариантами. Кресло водителя имеет электрические регулировки в 12 направлениях, функцию памяти и массаж. Передние сиденья оснащены обогревом и вентиляцией, а задние сиденья и руль — обогревом.

Фото: Автоновости Дня

Мультимедийный комплекс поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay и Android Auto. За звучание отвечает аудиосистема с 12 динамиками. Также в оснащение Deluxe входят беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, встроенный видеорегистратор и разъемы USB Type-A и Type-C спереди и сзади.

Как уточнили в пресс-службе Hongqi, обновленный H5 получил набор электронных помощников, включающий адаптивный круиз-контроль, систему удержания в полосе, автоматическое экстренное торможение и предупреждение о фронтальном столкновении. Кроме того, предусмотрены контроль слепых зон, предупреждение о выходе из полосы и контроль состояния водителя.

В комплектации Deluxe за парковку отвечают система кругового обзора и по четыре парктроника спереди и сзади. В число ассистентов входят предупреждение о приближающемся транспорте при выезде задним ходом, предупреждение о наезде сзади и система контроля открытой двери. В оснащение также включены датчики давления в шинах, система помощи при старте на подъеме и функция Auto Hold.

«Надежность Hongqi H5 — это не просто громкие слова, а подтвержденный временем и российскими дорогами факт. Наш опыт показывает, что автомобили предыдущего поколения уверенно преодолевают рубеж в 300 000 и более километров без капитального ремонта. Для бизнеса и рациональных владельцев такая феноменальная выносливость стала ключевым аргументом в пользу H5. Неудивительно, что модель прочно закрепилась в топ-3 бестселлеров бренда в России, конвертируя высокое доверие клиентов в реальное лидерство на рынке», — отметил исполнительный директор HONGQI в России Иван Савельев.

Техническая часть седана осталась прежней. Hongqi H5 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с., который работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Привод у модели может быть только передним.

Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, максимальная скорость достигает 230 км/ч. Заявленный расход топлива в смешанном цикле (WLTC) составляет 6,4 л на 100 км. Спереди установлена независимая подвеска типа McPherson, сзади — «многорычажка».

Кузов обновленного Hongqi H5 изготовлен с применением высокопрочной стали с пределом прочности до 2000 МПа. Силовой каркас построен по схеме 9H4M. Автомобиль оснащается девятью подушками безопасности и 16 конфигурациями систем активной безопасности. В краш-тестах по методике C-NCAP седан получил максимальную оценку — пять звезд из пяти возможных.

В конце сентября бренд Hongqi анонсировал в Китае начало предпродаж крупного рамного внедорожника G919. В дальнейшем модель может появиться и на российском рынке, однако сроки начала продаж и комплектации для нашей страны объявят дополнительно.

Автор: Иван Бахарев