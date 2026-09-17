В России предложили разрешить движение по трассам со скоростью до 150 км/ч: при каких условиях это возможно

Депутат Госдумы Николай Новичков считает возможным увеличить скоростной лимит на самых современных автомагистралях России до 150 км/ч. В беседе с ТАСС он отметил, что такое решение допустимо только при соблюдении всех необходимых требований безопасности.

Парламентарий пояснил, что для введения повышенного скоростного режима нужно обеспечить надежное разделение встречных потоков и безопасность дорожных развязок. Важными условиями также являются качественное покрытие трассы и возможность оперативного прибытия экстренных служб. При их выполнении Новичков назвал нормальным ограничение 130 км/ч, а для наиболее современных участков допустил скорость до 150 км/ч.

Кроме того, депутат выступил за формирование единой системы автомагистралей. По его мнению, она должна связать региональные центры и опорные населенные пункты. Особую важность развитие таких дорог имеет для Сибири и Дальнего Востока.

Новичков отметил, что качественные трассы помогают бизнесу быстрее доставлять продукцию. Жителям небольших городов они, в свою очередь, позволяют проще добираться до других населенных пунктов.

Сейчас Правила дорожного движения разрешают легковым автомобилям двигаться по автомагистралям со скоростью не более 110 км/ч. На обычных дорогах вне населенных пунктов максимальный показатель для них составляет 90 км/ч. Собственник или владелец дороги может увеличить разрешенную скорость на отдельных участках автомагистралей, если условия обеспечивают безопасность движения. Однако действующий предел в этом случае установлен на уровне 130 км/ч.

Тема скоростных режимов уже вошла в планы властей по повышению безопасности дорожного движения. В мае 2026 года правительство утвердило план мероприятий по реализации соответствующей стратегии на период до 2030 года с перспективой до 2036 года. Согласно документу, в 2027 году Минтранс должен утвердить методические рекомендации по определению, изменению и установлению оптимальных скоростных режимов на дорогах.

Таким образом, для введения лимита 150 км/ч, предложенного депутатом, потребуется скорректировать действующее регулирование. В настоящее время ПДД допускают повышение разрешенной скорости на автомагистралях только до 130 км/ч.

Автор: Андрей Сундуков