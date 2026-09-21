Главная Новости В России предложили отменить утилизационный сбор для одного типа автомобилей
Новости

В России предложили отменить утилизационный сбор для одного типа автомобилей

Сенатор предложил отменить утилизационный сбор для электромобилей и снизить НДС до 10% на выпущенные в России машины для поддержки спроса и производства.
Виктор АндреевВ
Виктор Андреев
21.09.2026, 06:23·2 мин
single
Фото: Автоновости Дня

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с предложением отменить утилизационный сбор для всех электромобилей. Для электрокаров, произведенных в России, он также считает возможным установить НДС на уровне 10%. По мнению парламентария, это поможет снизить стоимость автомобилей для покупателей и поддержать российское производство, сообщает ТАСС.

Айрат Гибатдинов отметил, что автомобиль, особенно экологичный, не должен оставаться предметом роскоши для россиян. Он указал, что российские предприятия увеличивают выпуск электромобилей, а доля локализованного производства растет. В связи с этим сенатор призвал создавать условия для повышения доступности таких машин.

«Сейчас получается замкнутый круг: люди не покупают электромобили из-за высокой цены и недостатка зарядной инфраструктуры, а бизнес не спешит вкладываться в ее развитие, потому что спрос остается ограниченным. Отмена утильсбора поможет этот круг разорвать», — сказал Айрат Гибатдинов.

Кроме того, парламентарий предложил оказать поддержку российским заводам, которые находятся на этапе формирования рынка отечественных электромобилей. Как считает Айрат Гибатдинов, снижение цены российской машины ускорит рост спроса, производства и выпуска комплектующих, а также будет способствовать расширению сети зарядных станций.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российский сегмент электромобилей и гибридов может развиваться самостоятельно. Поэтому, по его мнению, дополнительные искусственные стимулы для расширения рынка не нужны.

Накануне завод «Автотор» начал реализацию льготной программы покупки электромобилей Eonyx для жителей Калининградской области. Выпуск этих моделей организован на производственных мощностях предприятия в регионе.

Автор: Иван Бахарев

Источник

Нравится нашим читателям

Статьи

Драйв без компромиссов: 50 автомобилей эксклюзивной версии EXEED EXLANTIX ES SPORT

Редакция·19.08.2025
НовостиСтатьи

EXEED возвращает голос истории: бренд стал партнером выставки «Архивация настоящего 2.0»

Редакция·19.01.2026
Статьи

Отзывы о Belgee X50: реальный опыт владельцев белорусского кроссовера

Редакция·29.08.2025
Статьи

Рестайлинг Belgee Х70: изучаем отзывы владельцев

Редакция·17.06.2026
Cars.ru
Главное
Контакты
Правовая информация