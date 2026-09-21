В России предложили отменить утилизационный сбор для одного типа автомобилей

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с предложением отменить утилизационный сбор для всех электромобилей. Для электрокаров, произведенных в России, он также считает возможным установить НДС на уровне 10%. По мнению парламентария, это поможет снизить стоимость автомобилей для покупателей и поддержать российское производство, сообщает ТАСС.

Айрат Гибатдинов отметил, что автомобиль, особенно экологичный, не должен оставаться предметом роскоши для россиян. Он указал, что российские предприятия увеличивают выпуск электромобилей, а доля локализованного производства растет. В связи с этим сенатор призвал создавать условия для повышения доступности таких машин.

«Сейчас получается замкнутый круг: люди не покупают электромобили из-за высокой цены и недостатка зарядной инфраструктуры, а бизнес не спешит вкладываться в ее развитие, потому что спрос остается ограниченным. Отмена утильсбора поможет этот круг разорвать», — сказал Айрат Гибатдинов.

Кроме того, парламентарий предложил оказать поддержку российским заводам, которые находятся на этапе формирования рынка отечественных электромобилей. Как считает Айрат Гибатдинов, снижение цены российской машины ускорит рост спроса, производства и выпуска комплектующих, а также будет способствовать расширению сети зарядных станций.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров заявил, что российский сегмент электромобилей и гибридов может развиваться самостоятельно. Поэтому, по его мнению, дополнительные искусственные стимулы для расширения рынка не нужны.

Накануне завод «Автотор» начал реализацию льготной программы покупки электромобилей Eonyx для жителей Калининградской области. Выпуск этих моделей организован на производственных мощностях предприятия в регионе.

Автор: Иван Бахарев