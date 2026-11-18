Российская компания EVM разрабатывает новую модель коммерческого автомобиля, работающего на «новых источниках энергии». О возобновлении проекта EVM Pro речь не идет, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор автопроизводителя Илья Рашкин.

По словам руководителя компании, EVM проводит переговоры с партнером о создании коммерческого транспорта. Основные работы над новой моделью намечены на 2027–2028 годы. При этом приоритетами компании по-прежнему остаются легковой сегмент и реализация ранее заявленных планов.

Илья Рашкин также рассчитывает, что российская аккумуляторная батарея для электромобилей будет создана в 2028 году. В EVM ожидают решение компании «Рэнера», производителя литий-ионных аккумуляторов, входящего в структуру «Росатома».

Глава EVM отметил, что компания ждет появления такой батареи и готова рассмотреть предложенное решение. Вместе с тем Рашкин подчеркнул: EVM внимательно оценивает экономические и технические параметры проектов.

Помимо этого, компания намерена локализовать выпуск тягового привода, включающего электродвигатель, редуктор и инвертор. Сейчас EVM вместе с китайским партнером прорабатывает конкретные этапы реализации инициативы.

Компания EVM совместно с «Яндексом» реализует на заводе «Москвич» проект по выпуску электромобилей и гибридов под российским брендом UMO. Первой моделью марки стал электрический кроссовер UMO 5. В конце октября на рынок вышел гибридный семейный кроссовер UMO 8. Обе модели разработаны на базе китайских GAC.