В России появится доступный отечественный автомобиль от Яндекса, который сможет купить большинство

Компания «Яндекс Электро», входящая в экосистему Яндекса, готовится расширить линейку автомобилей бренда UMO. В ближайшее время к электрокроссоверу UMO 5 добавится более доступная модель — хэтчбек UMO 3. По данным Telegram-канала «Автопоток», новый автомобиль создан на основе китайского электрокара GAC Aion UT, и его прототип уже проходит дорожные испытания в Москве.

GAC Aion UT, который стал базой для UMO 3, дебютировал на автомобильном рынке Китая в начале 2025 года. Габаритные размеры модели составляют: длина — 4270 мм, ширина — 1850 мм, высота — 1575 мм. Объем багажного отделения варьируется от 321 до 689 литров, в зависимости от конфигурации задних сидений. Масса автомобиля в различных комплектациях находится в диапазоне от 1510 до 1540 кг.

Интерьер хэтчбека рассчитан на пятерых пассажиров и выполнен в стиле современных технологий, аналогично салону UMO 5, построенному на базе GAC Aion Y Plus. В оснащение автомобиля входят мультимедийная система с 14,6-дюймовым сенсорным экраном, цифровая приборная панель диагональю 8,88 дюйма, селектор переключения передач за рулем, а также эргономичный центральный тоннель. Здесь предусмотрены беспроводная зарядка для смартфона, два подстаканника и скрытая ниша для хранения мелких предметов.

На китайском рынке GAC Aion UT оснащается электродвигателем мощностью 136 л.с. с крутящим моментом 145 Нм, установленным на передней оси. Для экспортных рынков, включая Австралию, модель доступна в версии с более мощным электромотором — 204 л.с. и 210 Нм.

Автомобиль комплектуется одной из двух батарей на выбор: емкостью 34,8 или 44,1 кВт·ч, что обеспечивает запас хода от 330 до 420 километров по циклу CLTC. Для Австралии предусмотрена батарея емкостью 60 кВт·ч, позволяющая проехать до 430 километров по стандарту WLTP. Быстрая зарядка с 30 до 80% занимает всего 24 минуты при использовании мощной зарядной станции.

Стоимость оригинального GAC Aion UT в Китае составляет от 69,8 до 101,8 тысячи юаней, что эквивалентно 830 тысячам — 1,2 миллиона рублей по текущему курсу. На российском рынке цена на UMO 3, вероятно, будет выше, однако она ожидается ниже, чем у электрокроссовера UMO 5. Напомним, последняя модель с учетом государственной субсидии по программе льготного автокредитования стоит не менее 2 500 000 рублей.

Стоит отметить, что серийное производство электрокроссовера UMO 5, оснащенного мультимедийной системой Яндекса и голосовым помощником Алисой на базе нейросети, стартовало на заводе «Москвич» 20 февраля. Уже сейчас этот автомобиль работает в московском такси по тарифу «Комфорт+», а в апреле новинка поступит в открытую продажу.

